AOSTA (qdn) Le associazioni di volontariato sono state coinvolte di recente in due importanti eventi, a cui Les Amis du Coeur hanno partecipato con entusiasmo: il Donoday e Bicincittà. «Come tutti gli anni abbiamo fatto dono all’Emporio Quotidiamo di materiale scolastico per l’inizio della scuola di bambini appartenenti a famiglie assistite da questa nostra splendida realtà. – sottolinea il presidente de Les Amis du Coeur Giuseppe Ciancamerla – A Bicincittà invece abbiamo distribuito dei cartoncini da applicare sul cestino o tra i raggi della ruota posteriore, con messaggi di prevenzione relativi alla pressione e al colesterolo». Nella foto Claudio Carlorosi, Giuseppe Ciancamerla e Anna Ghirotti con le loro biciclette.
Les Amis du Coeur a Donoday e Bicincittà
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