Abbattere l’isolamento: la Diapsi organizza un corso per sostenere i famigliari dei pazienti psichiatrici

AOSTA (qdn) La Diapsi – Difesa Ammalati Psichici – organizza un nuovo corso psicoeducazionale per sostenere le famiglie dei pazienti psichiatrici con l’obiettivo di abbattere l’isolamento e offrire strumenti pratici di gestione della patologia. Il programma – condotto dal dottor Paolo Calvarese, psicologo e psicoterapeuta – sarà suddiviso in 2 sessioni: la prima, articolata in 12 incontri a cadenza quindicinale dal carattere prevalentemente informativo, è mirata a prevenire le ricadute e a migliorare la gestione quotidiana della patologia; la seconda prevede un modulo operativo che vedrà il coinvolgimento diretto delle figure sanitarie e istituzionali del territorio, tra cui i primari del Dipartimento Salute Mentale e del SerD – Servizio Dipendenze -, assistenti sociali ed équipe territoriali. Il corso si rivolge a familiari, partner, amici e caregiver. Per garantire la coesione del gruppo, l’avvio delle lezioni sarà preceduto da un colloquio conoscitivo individuale tra il partecipante e lo psicologo.

Le iscrizioni rimarranno aperte fino a venerdì 20 novembre prossimo. E’ richiesto un contributo di 30 euro per sostenere parte dei costi del corso che sono a carico dell’associazione. L’inizio è previsto per martedì 1° dicembre. Per informazioni e iscrizioni telefonare al 347 1644295 o al 345 4700286.