Cioccolatini della ricerca dell’Airc I volontari nelle piazze valdostane

AOSTA (qdn) Oggi, sabato 7 novembre, i volontari della Fondazione Airc sono in piazza per raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro. Con un’offerta di 15 euro è possibile ricevere la shopper Venchi con 200 grammi di cioccolatini fondenti misti. I volontari sono presenti all’ipermercato Gros Cidac e nelle piazze di Morgex, Valtournenche, Pontey, Donnas, del Villair de Quart e – novità di quest’anno – di Cogne e di Gignod.

L’Airc VdA organizza inoltre mercoledì prossimo, alle 18, alla scuola per adulti Cria di via Chambéry ad Aosta, un incontro con la professoressa di Scienze mediche dell’Università di Torino Silvia Deaglio.