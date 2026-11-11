L’Associazione Valdostana Diabetici di Tipo 1 ha donato reagenti all’Ospedale Beauregard

AOSTA (qdn) L’Associazione Valdostana Diabetici di Tipo 1 propone per sabato prossimo, 14 novembre, una visita speciale alla caserma dei Vigili del Fuoco di Aosta per bambini e ragazzi. La giornata proseguirà con una pizza conviviale dedicata alle famiglie. Inoltre in occasione del mese dedicato al diabete, l’As – sociazione Valdostana Diabetici di Tipo 1 ha donato al reparto di Pediatria dell’Ospedale Beauregard i reagenti necessari al funzionamento dell’analizzatore capillare Afinion 2, uno strumento che l’Associazione aveva già donato nel dicembre 2021 insieme al Lions Club Cervino. Un ulteriore contributo concreto per sostenere l’attività sanitaria e migliorare l’assistenza ai piccoli pazienti con diabete.