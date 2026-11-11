AOSTA (fci) E’ dedicato al tema “La sanità per i nostri anziani. Benessere, cura e prevenzione” l’incontro pubblico promosso dall’Associazione 50&Più di Aosta, con il patrocinio della Regione Autonoma Valle d’Aosta e dell’IRV, in programma oggi, sabato 7 novembre, dalle 9.30 nella Sala Maria Ida Viglino del Palazzo regionale, in piazza Deffeyes ad Aosta. Un appuntamento pensato per approfondire le sfide legate alla terza età, tra prevenzione, stili di vita e accesso alle cure. L’apertura dei lavori vede l’intro duzione di Carlo Marzi assessore regionale alla Sanità, quindi Giacomo Aloisi presidente di 50&Più Valle d’Aosta, e di Roberto Rosset presidente dell’Ordine dei Medici della Valle d’Aosta. A seguire sono previsti gli interventi dei medici relatori che affrontano i temi centrali della salute in età avanzata: Luigi Sudano parla di vaccinazioni, Edo Bottacchi, neurologo, approfondisce le patologie neurologiche, Maria Giovanna Filippella, dietista, si concentra sul tema dell’alimentazione, Maria Paola Antonietti, geriatra, tratta la presa in carico dell’anziano fragile e Alessandra Malossi, oncologa, interviene sulla prevenzione oncologica.