AOSTA (qdn) L’équipe della Neurochirurgia dell’Ospedale regionale di Aosta ha eseguito con successo un intervento di elevata complessità che ha consentito di asportare completamente un voluminoso tumore cerebrale e, contemporaneamente, di ricostruire una parte del cranio attraverso una protesi in titanio realizzata su misura. L’operazione, durata circa 6 ore e mezza, è stata eseguita dal dottor Stefano Marasco con la collaborazione della dottoressa Elisa Maffeo e del dottor Pier Federico Pretti, responsabile della Struttura di Neurochirurgia.

Il paziente, settantenne, era giunto al Pronto soccorso dopo aver manifestato, nei giorni precedenti, difficoltà nel linguaggio e nella deambulazione, accompagnate da alterazioni del comportamento.

Gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato la presenza di un voluminoso meningioma localizzato nella regione sfenoidale sinistra, che esercitava una compressione sull’area cerebrale coinvolta nella produzione del linguaggio.

Gli esami hanno inoltre rivelato un’ulteriore criticità: un importante riassorbimento dell’osso cranico nella regione frontale e temporale sinistra.

La particolare combinazione delle due condizioni ha richiesto un intervento altamente specialistico, con un duplice obiettivo: rimuovere la massa tumorale e ricostruire la struttura ossea del cranio.

Il decorso postoperatorio è stato privo di complicanze e, dopo un adeguato periodo di riabilitazione, il paziente ha recuperato le funzioni neurologiche compromesse, tornando alle normali attività quotidiane. L’esame istologico ha confermato la natura benigna del meningioma.

«La possibilità di utilizzare una protesi in titanio costruita sulle caratteristiche anatomiche del paziente ci ha permesso di effettuare una ricostruzione accurata e stabile. – sottolinea il dottor Stefano Marasco – Si tratta di soluzioni tecnologiche che ampliano le nostre possibilità terapeutiche, soprattutto nei casi più complessi».

«Questo intervento, come anche quello di pochi mesi fa con l’impianto di una protesi vertebrale all’argento, rappresenta un esempio significativo delle capacità cliniche e tecnologiche che la Neurochirurgia del nostro ospedale è oggi in grado di esprimere» rimarca il dottor Pier Federico Pretti, responsabile della Struttura di Neurochirurgia.