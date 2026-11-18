AOSTA (qdn) La Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – e il Comune di Aosta aderiscono alla Giornata mondiale per l’eliminazione dei tumori HPV-correlati (Human Papilloma Virus). Per l’occasione martedì prossimo, 17 novembre, il palazzo comunale in piazza Chanoux si illuminerà di luce verde. «Questa infezione, che si potrebbe eliminare del tutto con la vaccinazione, continua a mietere vittime tra le donne. – si legge in una nota della Lilt VdA – Basti pensare che solo in Europa il cancro della cervice è diagnosticato a 66mila donne e più di 30mila muoiono».