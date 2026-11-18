AOSTA (ces) Conad Nord Ovest aderisce per il sesto anno consecutivo all’iniziativa nazionale di Conad a favore degli ospedali e progetti pediatrici su tutto il territorio italiano. L’iniziativa “I gesti più belli partono dal cuore” è attiva fino a domenica 20 dicembre in tutti i punti vendita Conad Nord Ovest della Valle d’Aosta e in quelli dei territori in cui opera la Cooperativa. Protagonista di quest’anno è il trenino di Natale ispirato ai personaggi Disney, composto da 12 pezzi: una locomotiva con Disney Topolino e 11 vagoni dedicati ad alcuni dei personaggi più iconici dei classici Disney. I pezzi possono essere utilizzati come addobbi per l’albero, come segnaposto per la tavola o come gioco componibile per i più piccoli. I clienti titolari di Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad Card, ogni 15 euro di spesa e con l’aggiunta di 1,90 euro, potranno ricevere una bustina contenente uno dei pezzi del trenino. Per ogni pezzo acquistato, Conad Nord Ovest destinerà 0,50 euro ai progetti indicati per le 8 strutture pediatriche beneficiarie. In Valle d’Aosta i fondi sosteranno l’Usl VdA e l’Ospedale Beauregard di Aosta per contribuire all’acquisto di un’apparecchiatura per Video Eeg – elettroencefalogramma associato a videocamera – per il Dipartimento Materno-Infantile dell’Ospedale Beauregard.