AOSTA (qdn) Sabato scorso, 7 novembre, all’Hostellerie du Cheval Blanc di Aosta, la Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d’Aosta ha organizzato un corso di aggiornamento ECM dedicato alla radioprotezione, dal titolo “Cosa sapere, cosa conoscere, cosa fare”, tenuto dal dottor Stefano Almini, presidente della Commissione Albo degli Odontoiatri di Bergamo ed esperto di radioprotezione per la FNOMCeO.
RADIOPROTEZIONE: UNA CONFERENZA
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