AOSTA (qdn) I Lions Club Aosta Mont Blanc, Aosta Host, Cervino e Federfarma, con il patrocinio dell’Associazione Diabetici Valle d’Aosta, organizzano un’iniziativa nell’ambito della Giornata Mondiale del Diabete. Oggi, sabato 14 novembre, le farmacie aderenti misurano gratuitamente la glicemia a chi lo desidera, previo appuntamento telefonando direttamente in farmacia. Partecipano all’iniziativa le farmacie di Aymavilles, Champorcher, Châtillon, Cogne, Courmayeur, Donnas, La Salle, Montjovet, Quart, Sarre, Saint-Pierre, Valpelline e Villeneuve.
Misurazione della glicemia con i Lions
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