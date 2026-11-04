Corso sull’antibiotico-resistenza con il professor Roberto Mattina

AOSTA (qdn) La sala convegni dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d’Aosta ha ospitato sabato scorso, 24 ottobre, il corso di aggiornamento sul tema “Appropriatezza prescrittiva degli antibiotici e resistenza batterica”.

«L’evento è stato molto apprezzato e ha registrato una significativa partecipazione di odontoiatri, confermando l’interesse della categoria per l’aggiornamento scientifico e l’uso appropriato degli antibiotici, aspetti fondamentali nella pratica clinica e nella lotta all’antibiotico-resistenza» commenta il dottor Massimo Ferrero, presidente della Commissione Albo Odontoiatri (Cao) dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d’Aosta, che ha evidenziato il valore della formazione continua e dell’aggiornamento scientifico per la professione odontoiatrica, soffermandosi sull’importanza di una prescrizione appropriata degli antibiotici e sulla necessità di contrastare il fenomeno dell’antibiotico-resistenza.

Relatore dell’incontro è stato il professor Roberto Mattina, già direttore della Scuola di specializzazione in Microbiologia e Virologia dell’Università degli Studi di Milano, che ha saputo coinvolgere e conquistare la platea grazie alla sua chiarezza espositiva e alla capacità di rendere accessibili anche gli argomenti scientificamente più complessi.