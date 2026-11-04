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Sanità

Corso sull’antibiotico-resistenza con il professor Roberto Mattina

Redazione Pubblicato il

Ingrandisci la foto: La consegna di una coppa dell’amicizia al professor Roberto Mattina (a sinistra) da parte del moderatore Massimo Ferrero
La consegna di una coppa dell’amicizia al professor Roberto Mattina (a sinistra) da parte del moderatore Massimo Ferrero
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AOSTA (qdn) La sala convegni dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d’Aosta ha ospitato sabato scorso, 24 ottobre, il corso di aggiornamento sul tema “Appropriatezza prescrittiva degli antibiotici e resistenza batterica”.

«L’evento è stato molto apprezzato e ha registrato una significativa partecipazione di odontoiatri, confermando l’interesse della categoria per l’aggiornamento scientifico e l’uso appropriato degli antibiotici, aspetti fondamentali nella pratica clinica e nella lotta all’antibiotico-resistenza» commenta il dottor Massimo Ferrero, presidente della Commissione Albo Odontoiatri (Cao) dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d’Aosta, che ha evidenziato il valore della formazione continua e dell’aggiornamento scientifico per la professione odontoiatrica, soffermandosi sull’importanza di una prescrizione appropriata degli antibiotici e sulla necessità di contrastare il fenomeno dell’antibiotico-resistenza.

Relatore dell’incontro è stato il professor Roberto Mattina, già direttore della Scuola di specializzazione in Microbiologia e Virologia dell’Università degli Studi di Milano, che ha saputo coinvolgere e conquistare la platea grazie alla sua chiarezza espositiva e alla capacità di rendere accessibili anche gli argomenti scientificamente più complessi.

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