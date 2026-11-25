AOSTA (qdn) L’Usl della Valle d’Aosta organizza 3 sedute vaccinali a libero accesso nella Casa della Comunità di Aosta, dedicate alla somministrazione dei vaccini contro l’influenza stagionale e il Covid-19.

Le sedute si svolgono – sempre dalle 9 alle 13 – oggi, sabato 21 novembre, e poi i sabati 28 novembre e 5 dicembre. Il servizio è garantito dalla collaborazione tra i professionisti dell’Usl e i medici di medicina generale. Le vaccinazioni sono raccomandate e offerte gratuitamente alle persone di età pari o superiore a 60 anni, con patologie o fragilità che aumentano il rischio di forme gravi di malattia, donne in gravidanza e nel post-partum, familiari, conviventi e caregiver di persone fragili, operatori sanitari e sociosanitari e ospiti delle strutture per lungodegenti.

L’iniziativa si inserisce nell’impegno dell’Usl per dare nuovo impulso alla campagna vaccinale 2026-2027 e ampliare le occasioni di accesso alla vaccinazione, con particolare attenzione a chi non ha al momento un medico di medicina generale di riferimento.

Quest’anno la campagna vaccinale ha registrato un netto calo di adesioni: dal 1° ottobre al 15 novembre sono state somministrate 14.020 dosi di vaccino antinfluenzale, rispetto alle 15.654 dello stesso periodo del 2025, con una diminuzione del 10,4 per cento. In particolare, le somministrazioni agli adulti e ai maggiori di sei anni sono passate da 14.752 a 13.185, mentre quelle pediatriche nei bambini sotto i sei anni sono diminuite da 902 a 835. «Un dato che desta preoccupazione proprio alla vigilia della stagione invernale quando l’aumento della circolazione virale potrebbe contribuire ad aggravare ulteriormente la situazione del Pronto Soccorso e dei reparti ospedalieri » si legge in una nota dell’Usl, che ricorda come «le vaccinazioni rappresentano uno degli strumenti più efficaci per prevenire le complicanze delle infezioni respiratorie e ridurre il rischio di forme gravi di malattia».