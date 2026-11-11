Diabete, un mese di sensibilizzazione

AOSTA (qdn) Novembre è il mese dedicato alla sensibilizzazione sul diabete e, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete del 14 novembre, l’Associazione Diabetici Valle d’Aosta propone un calendario di iniziative ed eventi per coinvolgere la cittadinanza, promuovere la conoscenza della patologia e sostenere la ricerca. Un programma che unisce momenti di solidarietà, collaborazione con le attività commerciali del territorio e occasioni di informazione, con l’obiettivo di portare l’attenzione sul diabete e ricordare quanto siano importanti la consapevolezza, la prevenzione e il sostegno alla ricerca.

Nel corso del mese sono in programma tre appuntamenti. Sabato 14 e domenica 15 novembre, a La Pâtisserie di Bovio, in piazza Chanoux ad Aosta, sarà possibile gustare le ormai amate Brioches blu, un’iniziativa solidale legata al progetto di sensibilizzazione “Ho il diabete di tipo 1 e posso mangiare dolci!”.

Sabato 21 e domenica 22 novembre all’iper mercato Gros Cidac sarà possibile sostenere la ricerca per la cura del diabete di tipo 1 promossa dalla Fondazione Italiana Diabete. Con una donazione minima, i partecipanti potranno scegliere il panettone solidale “PanetUNO ” oppure uno degli altri doni disponibili.

Sabato 28 e domenica 29 novembre, nel locale Gnammy in viale Conte Crotti ad Aosta, si potranno trovare le crêpes a basso indice glicemico, dedicate alla Giornata Mondiale del Diabete.

Ma le iniziative non finiscono qui perché da lunedì 9 a domenica 15 novembre, la Valle d’Aosta si tingerà di blu. In occasione della settimana dedicata alla sensibilizzazione sul diabete, l’Associazione Diabetici Valle d’Aosta – Adva e l’Associazione Valdostana Diabetici di Tipo 1 – Avd1 hanno richiesto la collaborazione di diversi Comuni valdostani per illuminare di blu alcuni monumenti e luoghi dei rispettivi territori. Un gesto dal forte valore simbolico, che intende rendere evidente una realtà che coinvolge tante persone e ricordare che il diabete non deve essere invisibile.