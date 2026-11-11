“La riforma della disabilità alla prova dei fatti”: incontri

AOSTA (qdn) Che cosa significa, concretamente, costruire un progetto di vita capace di incidere davvero sulla quotidianità delle persone con disabilità? È da questa domanda che prenderanno avvio i due appuntamenti in programma lunedì prossimo, 9 novembre, dalle 16 alle 19, ad Aosta nella sede dell’Università della Valle d’Aosta, e, lunedì 30 novembre, dalle 16 alle 19, al salone polivalente di Donnas, nell’ambito del Piano territoriale formativo dedicato al Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato. Gli incontri, dal titolo “Il Progetto di vita non si mangia? La riforma della disabilità alla prova dei fatti”, vedranno protagonista Giovanni Merlo, direttore di Ledha – Lega per i diritti delle persone con disabilità, in dialogo con Roberto Grasso, presidente del CoDiVdA e attuale presidente della Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta, e Simona Gamba, già coordinatrice dell’Uv – md – Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale o Multidisciplinare e attuale responsabile della Unità Operativa Non autosufficienza. Al centro del confronto sarà il passaggio da una logica centrata prevalentemente sui servizi alla costruzione di opportunità, sostegni personalizzati e possibilità di partecipazione nella comunità. Gli incontri offriranno l’occasione per interrogarsi su ciò che è già presente nel territorio, su ciò che resta da costruire e sul ruolo che possono assumere istituzioni, associazioni, Terzo Settore, persone con disabilità, famiglie e società civile. Per entrambi gli incontri è previsto il servizio di interpretariato Lis, nell’ambito del progetto “Partecipo! Accedo e comunico”. Le iscrizioni si effettuano tramite il sito della segreteria organizzativa Enjoy (www.enjoyevents.it).