AOSTA (qdn) Si è svolto giovedì scorso, 19 novembre, un incontro tra le segreterie regionali di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fp, Nursing Up e Savt Santé, l’Assessorato della Sanità e la direzione dell’Usl VdA che era stato richiesto sui temi del benessere lavorativo e di una complessiva riorganizzazione strutturale del Dipartimento Emergenza, Rianimazione e Anestesia (D.E.R.A.). Le sigle hanno riportato al tavolo le criticità emerse dalle segnalazioni del personale del comparto e dall’assemblea: disagio emotivo e turni gravosi, organici ridotti con elevato turnover; un numero più elevato di dimissioni volontarie concentrate proprio nel DERA; turni, riposi e ferie sistematicamente compromessi; ricorso strutturale alla libera professione e uso distorto della reperibilità del 118 per coprire i turni ordinari; assenza di un piano organizzativo strutturato per la gestione del personale; spazi e dotazioni inadeguati; carenza di coordinamento, formazione, conciliazione vita lavoro e supporto al benessere organizzativo; necessità di riorganizzazione dei servizi e del lavoro per far fronte ad una pressione non più sostenibile. «Dall’incontro non sono emerse risposte operative immediate, puntuali e concrete sulle richieste avanzate, ma Assessorato e Usl si sono impegnati a valutare, nei prossimi 15 giorni, misure organizzative in grado di fornire risposte concrete alle lavoratrici e ai lavoratori del D.E.R.A. – si legge in una nota dell’Usl – Ne prendiamo ma ora servono fatti».