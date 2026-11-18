AOSTA (qdn) In occasione della Giornata Mondiale della Prematurità, l’associazione Mano nella Mano Onlus della Valle d’Aosta organizza domani, domenica 15 novembre, dalle 16, all’Ospedale Beauregard di Aosta, un evento speciale per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prematurità e per sostenere le famiglie dei neonati ricoverati in Patologia Neonatale.

«Un inizio difficile non determina il futuro : – scrive in una nota l’associazione Mano nella Mano – anche da una nascita complessa e da un ricovero lungo può nascere una storia di amore, sicurezza e crescita. Fondamentale è il sostegno dei genitori in questo percorso. A volte il neonato può avere bisogno di cure immediate per affrontare la vita fuori dall’utero. E’ importante informare e sapere che esistono reparti ad altissima tecnologia in grado di salvare anche bimbi di 22 o 23 settimane gestazionali».

Nata a gennaio 2017 e composta da genitori di neonati prematuri e personale della Patologia Neonatale dell’Ospedale Beauregard, l’associazione Mano nella Mano Onlus ha come obiettivo il sostegno e l’accompagnamento delle famiglie nel percorso della nascita prima del termine.

Domani, domenica 15 novembre, alle 16, nell’atrio d’ingresso dell’Ospedale Beauregard sarà inaugurata la mostra fotografica “Oltre lo sguardo: gli occhi che hanno imparato a lottare prima di vedere il mondo” del fotografo amatoriale Papale Salvatore. L’evento, pensato per dare spazio e voce alle famiglie, ai neonati prematuri e a tutti gli operatori sanitari, vedrà la partecipazione speciale di Missione Sorriso e i suoi Medici Clown; Mani di Mamma; Mago Marco Merlino con il suo trucca bimbi, per intrattenere i bambini presenti; il coro dei bambini “Les enfants du Grand Paradis”. Inoltre per l’occasione sarà illuminato il castello di Aymavilles nell’ambito dell’iniziativa “L’Italia si colora di Viola” evento promosso dalla Sin- Società Italiana Neonatologia.