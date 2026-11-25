AOSTA (qdn) L’intelligenza artificiale sta entrando sempre più rapidamente nella pratica medica, aprendo nuove opportunità ma sollevando anche interrogativi sulla sicurezza, sulla tutela dei dati e sulla responsabilità professionale. Per approfondire questi temi, l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d’Aosta organizza oggi, sabato 21 novembre, dalle 8.30 alle 14.30, nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale ad Aosta, un incontro dal titolo “Intelligenza Artificiale in Medicina e Odontoiatria: fondamenti, applicazioni cliniche, governance, prompt engineering, agenti AI e strumenti operativi”. Interverranno Fabio Di Bello, ingegnere esperto di intelligenza artificiale, l’avvocato Nicolò Ghibellini e l’ingegnere Davide Emanville che affronteranno gli aspetti clinici, tecnologici e giuridici dell’utilizzo dell’AI in sanità, anche attraverso esempi pratici e dimostrazioni operative. A intervenire nel dibattito scientifico è pure il “clone digitale” di un medico realmente esistente: il dottor Daniele Angioni, medico di medicina generale.

In vista dell’incontro, l’Ordine rivolge un invito particolare a tutti i medici valdostani a partecipare al sondaggio inviato ad ognuno e dedicato all’intelligenza artificiale. L’indagine intende conoscere quanto i professionisti siano informati sulle nuove tecnologie, se e come le utilizzino già nella pratica quotidiana, quali opportunità intravedano e quali siano le loro principali preoccupazioni.