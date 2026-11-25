AOSTA (qdn) Valeria Zanini, 23 anni, residente a Morgex, laureata nella sede di Aosta del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Uni – versità di Torino e oggi infermiera libero-professionista dell’Usl VdA, ha vinto il Premio della Fondazione Faro (Fondazione Assistenza Ricerca Oncologica) con una tesi dedicata a uno strumento innovativo per migliorare la comunicazione con i pazienti nell’ambito delle cure palliative. È la prima volta che il riconoscimento viene assegnato a una laureata della sede universitaria di Aosta. «Il riconoscimento rappresenta una testimonianza concreta della qualità della formazione infermieristica nella nostra regione» dichiara Carlo Marzi, assessore alla Sanità. La tesi di Valeria Zanini è intitolata “Il ruolo dell’infermiere nell’utilizzo del Go Wish Game: facilitare la pianificazione condivisa delle cure palliative”. «Avevo in mente da più di un anno di dedicare la mia tesi all’ambito delle cure palliative e quando ho scelto come relatrice la dottoressa Daniela Orlassino e abbiamo iniziato a confrontarci, è stata proprio lei a propormi il Go Wish Game per approfondire il ruolo dell’infermiere nell’accompagnare il paziente e la sua famiglia nella condivisione dei desideri, dei valori e delle preferenze relativi al fine vita. – spiega Valeria Zanini – Il Go Wish Game, uno strumento composto da un mazzo di carte che permette alla persona di individuare e mettere in ordine ciò che considera più importante quando si trova ad affrontare una malattia inguaribile. L’aspetto più innovativo della mia ricerca è proprio l’analisi di questo approccio originale e concreto che utilizza la dimensione del gioco per affrontare un tema delicato come il fine vita. Il Go Wish game permette, infatti, di superare almeno in parte le difficoltà comunicative e il naturale imbarazzo che possono accompagnare queste conversazioni, trasformando un dialogo complesso in un’occasione di riflessione e confronto».