AOSTA (qdn) Offrire sostegno psicologico, occasioni di confronto e strumenti pratici a chi ogni giorno si prende cura di una persona con sclerosi multipla. Il progetto “A fianco di chi cura” della sezione di Aosta dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla ha vinto la 17esima edizione del Premio regionale per il Volontariato, promosso dal Consiglio Valle. Il Premio, del valore di 5.000 euro, è stato consegnato nel pomeriggio, di giovedì scorso, 19 novembre, nella sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, ad Aosta.

«Prendersi cura di chi si prende cura: – si legge nella motivazione che accompagna il Premio – il progetto mette al centro il benessere dei caregiver, unendo sostegno psicologico, formazione e sollievo assistenziale, con modalità flessibili e strumenti digitali per raggiungere anche le famiglie più isolate. Un’iniziativa che guarda al futuro, lasciando un’eredità fatta di video-tutorial sempre consultabili e di volontari formati sul territorio».

In totale, sono state 14 le candidature presentate a questa edizione del Premio, che si avvale della collaborazione con il Csv VdA e del sostegno dei Lions Club Aosta Host, Aosta Mont Blanc e Cervino, dei Rotary Club Aosta e Courmayeur-Valdigne, della sezione valdostana dell’Associazione nazionale Alpini e, da quest’anno, del Soroptimist International Club.

«In questa edizione abbiamo lavorato per rendere il Premio ancora più riconoscibile, introducendo un logo dedicato: un melograno con i suoi tanti chicchi come omaggio all’impegno delle 324 associazioni di volontariato e di promozione sociale attive in Valle d’Aosta – ha detto il presidente del Consiglio Valle Stefano Aggravi – Un simbolo che camminerà insieme al Premio sul territorio, accompagnando le attività realizzate dal vincitore e contribuendo a dare continuità e visibilità all’iniziativa».

Oltre al progetto vincitore, sono stati assegnati altri 5 riconoscimenti da 4.000 euro ciascuno. Il primo è andato al progetto “Generazioni in fiore” dell’Oratorio Frère Gilles di Verrès che propone la creazione di un orto condiviso per far incontrare giovani e anziani. La motivazione: “Un orto dove generazioni e culture si incontrano, imparando a prendersi cura della terra e degli altri. Questo progetto offre agli anziani uno spazio di socialità, contrastando la solitudine, e ai più giovani un’occasione per scoprire il valore del volontariato”.

Il secondo riconoscimento è stato assegnato al progetto “AliAli Bassa Valle – La musica che unisce, la voce che cura” dell’Associazione per la lotta all’ictus cerebrale Valle d’Aosta che prevede l’apertura di una sede del Coro AliAli, già attivo ad Aosta, anche in Bassa Valle. La motivazione: «Portare la musica dove la distanza geografica rischia di generare esclusione: con la creazione di una sede del coro AliAli in Bassa Valle, ispirato all’esperienza già consolidata ad Aosta, ALICe VdA apre nuove strade di incontro e riabilitazione per le persone con patologie neurologiche che vivono lontane dal capoluogo, familiari, caregiver e volontari».

Il progetto “Dentro la crisi: il TSO tra cura, tutela e umanità” dell’Associazione difesa ammalati psichici Valle d’Aosta si è aggiudicato il terzo riconoscimento. L’iniziativa promuove 4 incontri formativi sul Trattamento sanitario obbligatorio per professionisti e operatori. La motivazione: «Il disagio psichico richiede ascolto, comprensione e risposte capaci di unire competenza e umanità. Da questa consapevolezza nasce il progetto dell’associazione Diapsi VdA, capace di trasformare la conoscenza in cura, la collaborazione in forza e la formazione in uno strumento per costruire una comunità più preparata, sensibile e capace di non lasciare indietro nessuno».

Il quarto riconoscimento è andato al progetto “Efficace per la prevenzione a tutto campo delle malattie cardiovascolari” dell’Associazione Les Amis du Coeur du Val d’Aoste che punta a distribuire del materiale informativo – come brochure o adesivi con consigli per uno stile di vita sano – nei luoghi più comuni, come l’ospedale, gli ascensori o nel momento del rinnovo della patente. La motivazione: “Portare la prevenzione nei luoghi della vita quotidiana, trasformando un incontro casuale in un’occasione per prendersi cura del proprio cuore. Raccogliendo questa sfida, il progetto rende la prevenzione concreta, accessibile e vicina alle persone. Un prezioso investimento per la salute di tutta la comunità”.

Infine, il quinto riconoscimento è stato assegnato al progetto “Controcampo: sguardi condivisi tra cinema e scrittura per abbattere i pregiudizi” dell’Associazione valdostana volontariato carcerario, che propone ai detenuti della casa circondariale di Brissogne e agli studenti dell’Isiltep di Verrès la visione di cortometraggi e laboratori di lettura critica. La motivazione: “Abbattere i muri del pregiudizio con la forza delle storie e del dialogo: questo progetto mette in relazione detenuti e studenti, trasformando il cinema e la scrittura in strumenti di crescita e consapevolezza”.