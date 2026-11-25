FÉNIS (qdn) Si è tenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 20 novembre, all’Hotel Comtes De Challant di Fénis, il corso di formazione “Strumenti organizzativi e tecniche di gestione delle risorse per la rappresentanza nel Sistema Sanitario Nazionale”. L’iniziativa, promossa da FormAUPI e accreditata con 5 crediti ECM (Educazione Continua in Medicina), era rivolta a psicologi e psicologi psicoterapeuti e si è svolta in modalità residenziale. Relatori del corso sono stati gli psicologi Lorena Colonnello, Manuela Mangogna e Marcello Grosso. L’incontro ha avuto l’obiettivo di presentare i modelli organizzativi della sanità pubblica e di approfondire la gestione e le potenzialità delle risorse contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro della dirigenza e nell’Accordo Collettivo Nazionale della specialistica ambulatoriale, con particolare attenzione ai livelli di contrattazione come occasione di sviluppo professionale. Un appuntamento pensato per offrire strumenti concreti a chi svolge ruoli di rappresentanza all’interno del Servizio Sanitario Nazionale, unendo l’approfondimento normativo alla dimensione organizzativa e gestionale. «E’ la prima volta che in Valle d’Aosta organizziamo una formazione per i dirigenti delle Asl di Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria. – sottolinea Susi Petit-Pierre, segretaria regionale di Fassid area Aupi (Associazione Unitaria Psicologi Italiani) – E’ importante per noi riflettere su come i contratti si declinano nell’organizzazione del servizio sanitario nazionale». Le attività dell’iniziativa proseguono oggi con degli appositi gruppi di lavoro.
Formazione dei dirigenti delle Asl di tre regioni. Un corso per psicologi organizzato dall’Aupi
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