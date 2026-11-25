FÉNIS (qdn) Si è tenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 20 novembre, all’Hotel Comtes De Challant di Fénis, il corso di formazione “Strumenti organizzativi e tecniche di gestione delle risorse per la rappresentanza nel Sistema Sanitario Nazionale”. L’iniziativa, promossa da FormAUPI e accreditata con 5 crediti ECM (Educazione Continua in Medicina), era rivolta a psicologi e psicologi psicoterapeuti e si è svolta in modalità residenziale. Relatori del corso sono stati gli psicologi Lorena Colonnello, Manuela Mangogna e Marcello Grosso. L’incontro ha avuto l’obiettivo di presentare i modelli organizzativi della sanità pubblica e di approfondire la gestione e le potenzialità delle risorse contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro della dirigenza e nell’Accordo Collettivo Nazionale della specialistica ambulatoriale, con particolare attenzione ai livelli di contrattazione come occasione di sviluppo professionale. Un appuntamento pensato per offrire strumenti concreti a chi svolge ruoli di rappresentanza all’interno del Servizio Sanitario Nazionale, unendo l’approfondimento normativo alla dimensione organizzativa e gestionale. «E’ la prima volta che in Valle d’Aosta organizziamo una formazione per i dirigenti delle Asl di Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria. – sottolinea Susi Petit-Pierre, segretaria regionale di Fassid area Aupi (Associazione Unitaria Psicologi Italiani) – E’ importante per noi riflettere su come i contratti si declinano nell’organizzazione del servizio sanitario nazionale». Le attività dell’iniziativa proseguono oggi con degli appositi gruppi di lavoro.