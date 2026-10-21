Abbonamento a giornali e riviste rimborso del Ministero alle scuole

AOSTA (fci) Risorse per l’acquisto di uno o più abbonamenti, riferiti anche alla medesima testata, a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale. E’ il bando rivolto alle scuole, statali e paritarie di ogni ordine e grado, per accedere al rimborso del 90 per cento delle spese sostenute da martedì 1 settembre 2026 a venerdì 26 febbraio 2027. Gli istituti interessati dovranno presentare apposita richiesta da giovedì 10 dicembre a lunedì 15 marzo 2027. Occorre attendere la comunicazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito per le modalità di inoltro della domanda. Le risorse disponibili ammontano a 2 milioni di euro. In caso di insufficienza si procederà al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto. Nell’anno precedente, con il medesimo stanziamento, le risorse sono state sufficienti e non si è provveduto al riparto. E’ possibile trovare tutte le informazioni al link https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/notizie/sostegno-alle-scuole-per-l-acquisto-di-abbonamenti-ai-quotidiani-periodici-e-riviste-scientifiche-e-di-settore-per-lanno-scolastico-20262027/