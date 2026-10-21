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Scuola

MANIFESTAZIONE STUDENTESCA OGGI

Redazione Pubblicato il

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AOSTA (fci) Oggi sabato 17 ottobre, in contemporanea con le mobilitazioni studentesche in tutta Italia, gli studenti valdostani scendono in piazza per chiedere di cambiare il sistema scolastico. La manifestazione – “Noi siamo la differenza” – è in programma dalle 15 alle 17 in piazza Deffeyes, sotto il palazzo regionale. A organizzarla è un comitato studentesco locale, con il supporto di BDS Valle d’Aosta e Fridays for Future VdA. “Terremo una manifestazione per portare la nostra voce, quella studentesca, sulle condizioni igieniche, mentali e strutturali delle istituzioni scolastiche”, scrivono gli organizzatori nell’appello sui social alla partecipazione.

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