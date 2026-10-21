MANIFESTAZIONE STUDENTESCA OGGI

AOSTA (fci) Oggi sabato 17 ottobre, in contemporanea con le mobilitazioni studentesche in tutta Italia, gli studenti valdostani scendono in piazza per chiedere di cambiare il sistema scolastico. La manifestazione – “Noi siamo la differenza” – è in programma dalle 15 alle 17 in piazza Deffeyes, sotto il palazzo regionale. A organizzarla è un comitato studentesco locale, con il supporto di BDS Valle d’Aosta e Fridays for Future VdA. “Terremo una manifestazione per portare la nostra voce, quella studentesca, sulle condizioni igieniche, mentali e strutturali delle istituzioni scolastiche”, scrivono gli organizzatori nell’appello sui social alla partecipazione.