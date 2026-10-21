Polo University Digitale Copernico: 5 borse di studio per idee innovative

AOSTA (fci) Cinque progetti innovativi per immaginare il futuro della Valle d’Aosta. Si è svolta mercoledì scorso, 14 ottobre, nella Sala Conferenze della Bcc Valdostana di Aosta la cerimonia di premiazione del Premio Orbita Copernico 2026, promosso dal Polo University Digitale Copernico di Aosta, con l’assegnazione di cinque borse di studio del valore di 500 euro ciascuna, erogate attraverso voucher utilizzabili sul portale welfare vdaxte.

I riconoscimenti sono stati assegnati a Stefania Mammoliti, con «Ora», dedicato a strumenti innovativi per conciliare studio e lavoro; Gabriele Lo Grande, con Il «Rifugio dei Ricordi», per la valorizzazione della memoria dei borghi valdostani; Giulia Revil, con «Oltre», sull’inclusione attraverso lo sport; Sophie Mathiou, con «Voci di Valle», dedicato alla salvaguardia del patois e del patrimonio linguistico; e Jean-Marc Sarriod d’Introd, con «VdA in Movimento», progetto per promuovere sport e benessere nelle comunità locali.

La cerimonia, alla quale hanno partecipato circa 50 persone, ha rappresentato un’occasione di incontro tra formazione universitaria, innovazione e territorio.

L’incontro è proseguito con la presentazione dell’offerta formativa delle Università Pegaso, Mercatorum e San Raffaele, arricchita dalle testimonianze di alcuni neolaureati, che hanno condiviso le proprie esperienze di studio e le opportunità offerte dalla formazione universitaria digitale.

Adriano Valieri, direttore del Polo University Digitale Copernico di Aosta, ha espresso soddisfazione per la qualità degli elaborati e per la crescente partecipazione degli studenti valdostani alle attività del Polo: «Questi progetti dimostrano che innovare significa anche saper osservare il proprio territorio, riconoscerne i bisogni e proporre soluzioni concrete. Ci auguriamo che le idee premiate possano trasformarsi in iniziative capaci di generare valore per la comunità valdostana. La crescita del nostro Polo e il crescente interesse verso i percorsi universitari digitali confermano inoltre quanto sia importante offrire opportunità formative flessibili e di qualità, capaci di conciliare studio, lavoro e vita personale, permettendo agli studenti di costruire il proprio futuro senza doversi necessariamente allontanare dalla Valle d’Aosta».

La giornata si è conclusa con un ringraziamento a tutti i partecipanti e con l’auspicio che il Premio Orbita Copernico possa continuare a valorizzare il merito, la creatività e le nuove idee per il futuro della Valle d’Aosta.