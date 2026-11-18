AOSTA (peb) Estendere a tutto il territorio valdostano una buona pratica di inclusione già sperimentata con successo a Doues, trasformandola in un servizio strutturale a tutela del diritto allo studio e della sicurezza degli studenti più fragili. È la richiesta avanzata dall’Associazione Italiana Contro l’Epilessia Valle d’Aosta (AICE VdA), presieduta da Manuele Amateis, che ha inviato una comunicazione ufficiale ai capigruppo del Consiglio regionale e all’assessore ai Trasporti, all’indomani della nomina della nuova Giunta.

Al centro dell’iniziativa c’è il cosiddetto “modello Doues”, un’esperienza di inclusione nata per rispondere alle necessità di una minore affetta da epilessia e recentemente premiata a livello nazionale con il riconoscimento “6 con noi”. Grazie alla collaborazione tra istituzioni, scuola e servizi territoriali, è stato infatti possibile assicurare la presenza di un accompagnatore sul mezzo di trasporto scolastico. Un risultato che, secondo AICE VdA, deve diventare un riferimento per l’intera regione e non rimanere un caso isolato.

L’associazione richiama in particolare le carenze dell’attuale appalto regionale del servizio di trasporto VAST, che non contempla in maniera adeguata la figura dell’accompagnatore. Una lacuna che finisce per trasferire sulle famiglie la responsabilità dell’assistenza, imponendo loro costi, impegni quotidiani e sacrifici organizzativi per garantire ai figli il tragitto casa-scuola in condizioni di sicurezza.

Da qui l’appello alla politica per avviare un percorso urgente e condiviso, anche attraverso eventuali modifiche legislative, dell’appalto in corso e delle disposizioni necessarie, affinché l’accompagnamento sia garantito gratuitamente e con personale qualificato a tutti gli studenti che ne abbiano bisogno.

«Il caso singolo che siamo riusciti a risolvere a Doues deve diventare un volano per dare una risposta preventiva e strutturale a tutte le famiglie che vivono situazioni analoghe per i vari tipi di patologia. – dichiara Manuele Amateis – Non possiamo muoverci solo sull’onda dell’emergenza. Le istituzioni hanno il dovere di anticipare i bisogni dei cittadini più fragili. Noi siamo pronti a fare la nostra parte e a collaborare per trovare le soluzioni più efficaci.»

AICE Valle d’Aosta conferma infine la propria disponibilità a lavorare con l’Amministrazione regionale per definire gli aspetti tecnici di un nuovo piano di trasporto scolastico realmente inclusivo.