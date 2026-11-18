AOSTA (fci) Il finanziamento di 500mila euro – deliberato martedì scorso, 10 novembre, dalla Giunta a favore del Convitto regionale Federico Chabod di Aosta – è destinato alle attività di progettazione e alla realizzazione degli interventi di completamento delle facciate esterne del corpo di fabbrica situato sul lato est dell’edificio, che ospita il rettorato e la palestra. Nel dettaglio, prevedono la sostituzione dei serramenti del primo piano, in continuità con quanto già realizzato nell’ambito dei lavori di consolidamento strutturale della palestra sottostante, nonché il completamento del risanamento delle facciate, attraverso la rimozione delle porzioni di intonaco ammalorate e distaccate, il successivo ripristino degli intonaci e la tinteggiatura delle superfici. È inoltre prevista la realizzazione di un ascensore, finalizzato a garantire l’accessibilità al rettorato e a migliorare la fruibilità degli spazi da parte di tutti gli utenti.
Nuovi serramenti e l’ascensore per il Convitto Federico Chabod
Redazione · Pubblicato il
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