21 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 0:10

Abbonati
Scuola

L’ALBERGHIERO A ‘L’ANTISPRECO E’ SERVITO’

Redazione Pubblicato il

1 minuto di lettura

CHÂTILLON (fci) La Scuola alberghiera École Hôtelière de la Vallée d’Aoste Fondazione per la Formazione Professionale Turistica e l’Istituto Professionale Statale Pietro D’Abano di Abano Terme (Padova) si sfideranno, con le ricette della tradizione, domenica 18, alle 11, su Rai2, nella prima puntata del programma ‘L’Antispreco è servito’, condotto da Luca Galtieri. Al termine della puntata Gianfranco Vissani che con lo scarto e gli avanzi delle due ricette in gara realizzerà il piatto dell’Antispreco e’ servito.

Leggi anche

Scuola

MANIFESTAZIONE STUDENTESCA OGGI

AOSTA (fci) Oggi sabato 17 ottobre, in contemporanea con le mobilitazioni studentesche in tutta Italia, gli studenti valdostani scendono in piazza per chiedere di cambiare il sistema scolastico. La manifestazione…