CHÂTILLON (fci) La Scuola alberghiera École Hôtelière de la Vallée d’Aoste Fondazione per la Formazione Professionale Turistica e l’Istituto Professionale Statale Pietro D’Abano di Abano Terme (Padova) si sfideranno, con le ricette della tradizione, domenica 18, alle 11, su Rai2, nella prima puntata del programma ‘L’Antispreco è servito’, condotto da Luca Galtieri. Al termine della puntata Gianfranco Vissani che con lo scarto e gli avanzi delle due ricette in gara realizzerà il piatto dell’Antispreco e’ servito.
L’ALBERGHIERO A ‘L’ANTISPRECO E’ SERVITO’
Redazione · Pubblicato il
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