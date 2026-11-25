AOSTA (fci) Il Pmi Day, organizzato dalla Piccola Industria Confindustria Valle d’Aosta, si è svolto mercoledì 18 e giovedì 19 novembre scorsi. Il tema di questa edizione – che ha coinvolto 650 studenti, portati nei siti produttivi della nostra regione – era «Crescere». «Per i giovani vuol dire costruire la propria identità e imparare a prendere decisioni per il futuro con consapevolezza delle proprie attitudini e capacità. È un percorso in cui formazione e competenze sono gli strumenti per trasformare obiettivi e passioni nel lavoro di domani» si legge in una nota.

Le imprese aprono le porte ai giovani per raccontarsi e per mostrare come idee e progetti si trasformano in prodotti e servizi attraverso capacità, visione, impegno, passione e gioco di squadra e avere l’opportunità di vivere un’esperienza dal vivo.

«Oggi più che mai – prosegue la nota – è importante mantenere vivi i valori delle realtà produttive delle Pmi, le piccole e medie imprese, e l’impegno che quotidianamente mettono in campo per mantenere in vita il nostro sistema economico per prepararsi alla reazione, trasformando le preoccupazioni nostre e dei nostri lavoratori nella necessità di non mollare, nella voglia di reagire».

Protagonista dell’evento è la piccola e media impresa, ma è stata allargata la partecipazione a imprese più grandi «nell’ottica di rappresentare il valore della filiera produttiva e del percorso di crescita aziendale».

E sono state 16 le aziende che hanno aperto le porte agli studenti: Avda (aeroporto Corrado Gex), Alpenzu, Deval, Distillerie St.Roch, Chenevier, Fastalp, Fondazione Ollignan, Ingeolab, Mdm, Novasis Innovazione, Pepinière d’entreprises di Aosta e di Pont-Saint-Martin, StMicroelectronics, Thermoplay, Hônestamp e Salumificio Maison Bertolin.

Le scuole coinvolte: Saint-Roch di Aosta, Isiltep di Verrès, Isit Manzetti di Aosta, Don Bosco di Châtillon e Università della Valle d’Aosta.