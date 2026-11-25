AOSTA (fci) L’Institut Agricole Régional apre le sue porte a chi sta per scegliere la scuola superiore, e lo fa con 2 appuntamenti per conoscere da vicino come si studia e come si vive allo Iar. Si comincia venerdì 11 dicembre con “Una notte in collegio” e si prosegue sabato 12 dicembre con la tradizionale giornata di Porte aperte.

Venerdì 11 dicembre torna “Una notte in collegio”: simulazione della vita in convitto, insieme agli studenti e agli educatori del collegio. L’arrivo è fissato per le 17, accompagnati dalla famiglia. Il programma: alle 17 accoglienza con presentazione degli educatori; alle 18 simulazione di un tempo di studio coadiuvato dagli educatori; alle 19 cena quindi attività laboratoriali e sportive. Alle 22 la ritirata, con sveglia alle 7 del giorno successivo e colazione.

I posti sono al massimo 25 (l’iniziativa partirà con almeno 10 iscritti) e ci si iscrive con il modulo online sul sito iar.edu.it entro mercoledì 9 dicembre. Il consiglio dell’Istituto è quello di non andare via subito: la mattina dopo si può restare per il primo turno delle Porte aperte.

Sabato 12 dicembre Porte aperte: studenti e famiglie potranno scoprire la scuola con una visita guidata di circa due ore, scegliendo tra 4 turni: al mattino alle 8.30 e alle 10.30, al pomeriggio alle 13.30 e alle 15.30.

Durante la visita si conosceranno i percorsi di studio, sia l’istruzione tecnica sia i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), con tutto quello che possono offrire dopo il diploma: lavoro, nuovi percorsi di formazione, università. Ci sarà spazio per le attività che arricchiscono la vita scolastica, per fare domande ai docenti e, per chiudere, per un momento conviviale insieme allo staff e alle altre famiglie.

Ogni turno accoglie al massimo 25 studenti con le loro famiglie: per questo la prenotazione è obbligatoria, sempre tramite il modulo online sul sito iar.edu.it.

Per informazioni e prenotazioni è sufficiente visitare il sito web iar.edu.it, dove si trovano i moduli di iscrizione per entrambi gli eventi, telefonando al numero 0165 215845 o inviando una email all’indirizzo scuola@iaraosta.it.