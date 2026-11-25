AOSTA (mye) Teoria e pratica del primo soccorso sono state le materie proposte ad alcune quarte superiori dei percorsi Cria, il Centro regionale istruzione adulti. Venerdì 13 e lunedì 16 novembre scorsi i professori Leo Bérard e Manuela Giordano hanno accolto i Volontari del Soccorso Grand Paradis nelle loro classi degli indirizzi Manutenzione e Assistenza Tecnica (MAT), Servizi Commerciali (PSC) e Socio Sanitari (SSS). Il progetto si chiama «Grand Paradis nelle scuole».

«È un’iniziativa rivolta agli studenti delle classi quarte e quinte degli istituti superiori – spiegano i volontari del soccorso – con l’obiettivo di promuovere la cultura del primo soccorso, far conoscere il mondo del volontariato e avvicinare le nuove generazioni all’impegno sociale. Il progetto è stato avviato all’Istituto Cria, con l’ambizione di estendersi progressivamente ad altri istituti scolastici della Valle d’Aosta. Attraverso incontri, testimonianze e momenti pratici, i volontari presentano agli studenti le attività dell’associazione e l’importanza del loro contributo al servizio della comunità». «La formazione proposta al Cria – racconta la dirigente scolastica Caterina Staffieri – si è svolta in due incontri della durata di due moduli ciascuno, in cui i volontari hanno impartito agli studenti dapprima delle lezioni teoriche di educazione sanitaria e successivamente una lezione pratica in cui gli studenti hanno messo in pratica quanto appreso in teoria. Inizialmente, i volontari hanno spiegato come è strutturato il sistema di emergenza-urgenza della Valle d’Aosta, come si deve effettuare una chiamata di soccorso, come riconoscere i problemi sulle tre funzioni vitali: coscienza, respiro e circolo. Nell’esercitazione pratica, invece, gli studenti sono stati formati sulle manovre di primo soccorso – cosa fare e cosa non fare – sulla posizione laterale di sicurezza, disostruzione delle vie aeree e sul BLS, il sostegno alle funzioni vitali».