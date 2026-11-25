AOSTA (fci) Favorire il dialogo tra università e mondo del lavoro, offrendo agli studenti strumenti per conoscere il tessuto economico valdostano e orientarsi nelle scelte professionali dopo la laurea. È questo l’obiettivo del ciclo di incontri promosso nell’ambito della collaborazione tra Finaosta e il Dipartimento di Scienze economiche e politiche dell’Università della Valle d’Aosta.

Il primo appuntamento si è svolto martedì 17 novembre, con l’intervento del direttore generale di Finaosta, Mattia Sisto, dedicato all’operatività della finanziaria regionale e al rischio di credito. L’incontro ha offerto un’occasione per avvicinare i contenuti della formazione universitaria alla loro applicazione concreta, attraverso la conoscenza di una realtà che opera a sostegno dell’economia valdostana.

La presentazione ha illustrato la missione di Finaosta. Sono stati presentati, in particolare, gli strumenti rivolti alla ricerca e all’innovazione, alle startup e alle nuove imprese, all’imprenditoria giovanile e femminile, oltre alle misure destinate a industria, artigianato e cooperative.

All’inquadramento delle attività di Finaosta si è affiancato un approfondimento sulla valutazione e sulla gestione del rischio di credito, con esempi dedicati alla probabilità di insolvenza, alla stima delle perdite attese e alla funzione del capitale nella copertura delle perdite inattese. Il riferimento ai modelli adottati dalla società ha consentito di collegare i concetti teorici agli strumenti utilizzati nell’operatività di un intermediario finanziario.

“Rafforzare il dialogo tra formazione e territorio è il valore di questo percorso condiviso, che permette di ampliare la conoscenza delle realtà economiche e istituzionali regionali. – dichiara Mattia Sisto – Presentare la nostra società agli studenti dell’UniVdA significa far conoscere il ruolo della finanziaria regionale, ma anche mostrare come le conoscenze acquisite durante gli studi trovino applicazione nel lavoro. Temi come la valutazione del credito e la gestione dei rischi sono esempi concreti di questo collegamento”.

Il percorso proseguirà con altri due incontri, previsti martedì 24 novembre e lunedì 14 dicembre.

“Il corso di laurea triennale in Economia e management e, in particolare, l’insegnamento di Economia degli intermediari finanziari, che mi vede direttamente coinvolta come titolare, traggono indubbio giovamento dalle testimonianze dei profili apicali di Finaosta”, afferma la professoressa Maria Debora Braga, direttrice del Dipartimento di Scienze economiche.