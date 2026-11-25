AOSTA (fci) La Flc Cgil Valle d’Aosta chiede di rivedere i criteri per la determinazione degli organici della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, che risalgono al 1999. La proposta è stata presentata oggi alla sovrintendenza agli studi e all’assessorato regionale all’istruzione. “In questi venticinque anni – spiega il sindacato – sono profondamente cambiati sia il contesto demografico sia la composizione della popolazione scolastica. Sono aumentati i bisogni educativi speciali, è cresciuta la presenza di alunni con background migratorio e sono cambiate le condizioni di autonomia e di apprendimento con cui bambini e bambine affrontano il percorso scolastico”. ” Non chiediamo più risorse di quelle disponibili: chiediamo che quelle esistenti vengano distribuite con criteri trasparenti, aggiornati e condivisi, capaci di riconoscere le reali esigenze delle scuole. Il calo demografico non può tradursi automaticamente in un impoverimento dell’offerta educativa”, sottolinea Mauro Tamborin, segretario regionale della Flc Cgil Valle d’Aosta.