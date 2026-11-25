AOSTA (fci) La Flc Cgil Valle d’Aosta chiede di rivedere i criteri per la determinazione degli organici della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, che risalgono al 1999. La proposta è stata presentata oggi alla sovrintendenza agli studi e all’assessorato regionale all’istruzione. “In questi venticinque anni – spiega il sindacato – sono profondamente cambiati sia il contesto demografico sia la composizione della popolazione scolastica. Sono aumentati i bisogni educativi speciali, è cresciuta la presenza di alunni con background migratorio e sono cambiate le condizioni di autonomia e di apprendimento con cui bambini e bambine affrontano il percorso scolastico”. ” Non chiediamo più risorse di quelle disponibili: chiediamo che quelle esistenti vengano distribuite con criteri trasparenti, aggiornati e condivisi, capaci di riconoscere le reali esigenze delle scuole. Il calo demografico non può tradursi automaticamente in un impoverimento dell’offerta educativa”, sottolinea Mauro Tamborin, segretario regionale della Flc Cgil Valle d’Aosta.
Infanzia e primaria, la Cgil chiede di rivedere i criteri per gli organici
Redazione · Pubblicato il
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