AOSTA (fci) In occasione dell’anniversario dell’adozione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, l’Università della Valle d’Aosta organizza la Settimana Pedagogica. L’edizione 2026, in programma da lunedì 16 a giovedì 19 novembre, è dedicata alla didattica e alla pedagogia dei beni culturali e ambientali, intesi come strumenti di inclusione educativa e sociale, e invita a riflettere sul loro valore formativo e sul ruolo che possono svolgere nel promuovere la partecipazione.

Gli appuntamenti, che si svolgeranno al polo universitario di Aosta in via Monte Solarolo sono ad accesso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.

La sessione inaugurale della Settimana Pedagogica si terrà lunedì 16 novembre, dalle 16, con la prolusione della madrina dell’iniziativa, Maria Cristina Ronc, archeologa, già Direttrice del Museo Archeologico Regionale, e la Lectio magistralis del professor Nicola Paparella, già Preside della facoltà di Scienze della formazione (Università del Salento), che rifletterà sul tema del bambino e della cultura, dalla neotenia alla creatività.

Martedì 17 novembre, si svolgerà, a partire dalle 8.45, il seminario scientifico “Il patrimonio che educa: cultura, ambiente e diritti” con gli interventi di Andrea Bobbio (Università della Valle d’Aosta), Daniele Stellin (Direttore del Parco Naturale Mont Avic), Angela Perucca (Università del Salento), Ilaria D’Angelo (Università degli Studi di Macerata) e Roberto Trinchero (Università degli Studi di Torino).

Mercoledì 18 novembre, al MegaMuseo di Aosta, sarà riservato agli studenti del corso di laurea in Scienze della formazione primaria il laboratorio “Mediazione didattica inclusiva”, a cura di Nicole Bianquin (Università della Valle d’Aosta), Francesca Baldini (Università della Valle d’Aosta), Valentina Venuti (Università della Valle d’Aosta) e Marco Vigna (MegaMuseo).

Le attività della Settimana Pedagogica si concluderanno giovedì 19 con “Simmetrie al museo”, a cura di Claudia Chanu (Università della Valle d’Aosta), Federica Bottani (Università della Valle d’Aosta) e Beatrice Piazzi (Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione). Il seminario didattico è in programma alle 17.30 al polo universitario. I partecipanti progetteranno attività didattiche sulle simmetrie a partire dall’esplorazione, virtuale o reale, di materiali presenti nel Museo dell’Artigianato Valdostano, intrecciando la fruizione dei beni museali con lo sviluppo di competenze matematiche.