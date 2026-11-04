Le borse di studio universitarie per l’Anno accademico 2026/2027

AOSTA (fci) Sono aperti i bandi di concorso per la concessione di borse di studio universitarie relative all’anno accademico 2026/2027. I contributi si articolano tra assegni di studio, contributi alloggio e assegni per la mobilità internazionale. A beneficiare delle diverse borse possono essere da una parte gli studenti valdostani iscritti a università aventi sede fuori dalla Regione o telematiche; dall’altra, poi, studenti che – indipendentemente dalla residenza – siano iscritti all’Università della Valle d’Aosta, al Conservatoire de la Vallée d’Aoste o al Corso di Infermieristica dell’Università di Torino sede di Aosta.

Il requisito per la partecipazione è quello di un Isee universitario pari o inferiore a 44.968 euro. Solo per gli studenti dell’Università della Valle d’Aosta e del Conservatoire de la Vallée d’Aoste è previsto un bando con condizioni più vantaggiose, se sono rispettati entrambi i requisiti di un Isee universitario massimo di 28.339,88 euro e un ISPE massimo di 61.608,48 euro. Le domande devono essere presentate esclusivamente online (accedendo con SPID, CIE o TS-CNS) entro le ore 12 di venerdì 4 dicembre 2026.