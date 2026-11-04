«Tutto inizia con una scelta»: il nuovo bando di Servizio civile regionale

AOSTA (fci) La Giunta regionale ha approvato, su proposta della Struttura Programmazione Fondo sociale europeo e politiche giovanili, il nuovo bando di Servizio civile regionale 2026/2027 dal titolo «Tutto inizia con una scelta – scegli il servizio civile», destinato agli Enti accreditati all’Albo regionale per la presentazione di progetti, ai sensi della legge regionale numero 30 del 2007.

Con il nuovo bando, il Servizio civile regionale amplia la sua offerta e va ad aggiungersi ai Due mesi in positivo, rivolto ai giovani valdostani dai 16 ai 19 anni, che si svolge nel periodo estivo. Il nuovo progetto vuole essere un’esperienza formativa e arricchente per i giovani che hanno concluso gli studi superiori o universitari e non sono ancora del tutto inseriti nel mondo del lavoro, favorendone la formazione e permettendo loro di entrare in contatto con diversi contesti.

Aumentano l’età dei volontari (tra i 20 e i 28 anni), il periodo di svolgimento, che può andare fino a un massimo di 12 mesi e si sviluppa sull’anno 2027, e anche il rimborso forfettario, che sale a 800 euro, comprensivo delle eventuali spese sostenute durante il periodo di svolgimento, a fronte di un impegno richiesto di 30 ore settimanali.

«Il fatto di aumentare periodo, compenso forfettario e target di età – commenta Leonardo Lotto, assessore con delega alle Politiche giovanili – è stato oggetto di approfondimento nell’ambito della Consulta regionale per il servizio civile, recentemente ricostituita per il quinquennio 2026/31. Ciò dimostra quanto l’Amministrazione regionale creda nel servizio civile, come preziosa occasione di crescita dei nostri giovani, affinché siano sempre più sensibili e responsabili alla cultura della solidarietà e del servizio alla comunità, attraverso la consapevolezza del valore delle azioni solidali e di mutuo aiuto volontario, e possano al contempo apprendere competenze importanti per il loro percorso di crescita e per le prime opportunità di lavoro».

Le aree di intervento sono numerose e diverse: servizi alla persona e alla collettività, inclusione, ambiente e montagna, cultura, sport, protezione civile, digitale, agricoltura e cittadinanza europea, con un’attenzione particolare – nell’edizione 2026/2027 – al rafforzamento di ambiti innovativi e strategici per il territorio.

Una volta presentati i progetti da parte degli Enti accreditati, verranno definiti i posti a disposizione, con una quota riservata ai giovani con disabilità o in situazione di disagio certificato, che avranno al loro fianco un altro volontario che li accompagnerà nel corso dell’esperienza.

Il bando è disponibile sul sito istituzionale della Regione autonoma Valle d’Aosta, canale tematico: https://giovani.regione.vda.it, Sezione «Avvisi e Bandi».

La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata a lunedì 9 novembre, alle 12.