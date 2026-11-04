Iscrizioni entro martedì 10 novembre per studiare all’estero con Intercultura

AOSTA (fci) Quasi 2.000 posti a disposizione, oltre mille borse di studio, 60 destinazioni in tutto il mondo. È questa la proposta di Intercultura per gli studenti delle scuole superiori interessati a trascorrere un periodo di studio all’estero nel 2027/28.

I programmi – spiega una nota – sono rivolti a studenti nati prioritariamente tra il 1° luglio 2009 e il 31 agosto 2012 e consentono di frequentare una scuola locale e di vivere insieme a una famiglia selezionata. Le iscrizioni al concorso potranno essere effettuate online dal sito di Intercultura fino a martedì 10 novembre.

Anche per quest’anno il concorso Intercultura prevede che gli studenti che necessitano di un sostegno economico possano usufruire di una delle oltre mille borse di studio a totale o parziale copertura dell’intera quota di partecipazione disponibili anche grazie al sostegno di numerose aziende, enti e Fondazioni.

In particolare, per gli studenti valdostani meritevoli, sono disponibili anche le borse di studio sostenute dal Consiglio regionale. In questo caso, è possibile verificare i requisiti per poter concorrere per questi contributi, visitando l’apposita sezione del sito di Intercultura.