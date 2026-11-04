Orizzonte Biofilo: appuntamenti sulla relazione tra natura, qualità dei luoghi e benessere

AOSTA (fci) Giovedì prossimo, 5 novembre, all’Università della Valle d’Aosta prenderà il via Orizzonte Biofilo, il programma di ricerca-azione 2026–2027 promosso da The First Thursday, Green-Centro di ricerca dell’Università della Valle d’Aosta e Blu Associazione Culturale, con il patrocinio della Regione. Dalle 18 alle 20, al polo universitario di Aosta in via Monte Solarolo (Aula L1), si svolgerà una conferenza stampa-evento aperta al pubblico. Orizzonte Biofilo raccoglie il percorso sviluppato negli anni da Mutamenti Urbani, spin-off di The First Thursday dedicato alla ricerca, alla rigenerazione e alle trasformazioni territoriali, e lo porta in una nuova fase. L’obiettivo è unire ricerca scientifica, cultura, progettazione e partecipazione per interrogarsi su come la natura possa entrare nella qualità dei luoghi come principio essenziale. Il programma mette in relazione quattro componenti: l’Area Rigenerativa Ovest dell’Ateneo, come scenario di possibile trasformazione biofila; la ricerca scientifica sull’ambiente e sull’esperienza delle persone; il Percorso Natura, direttrice tra città, Ateneo e paesaggio; il Digital Twin, come strumento per esplorare e confrontare possibili scenari. L’Area Rigenerativa Ovest comprende l’anfiteatro semiaperto alla base del nuovo edificio universitario, in relazione con la piazza, i percorsi dell’Ateneo e il centro urbano. La componente scientifica sviluppata da Green osserverà condizioni ambientali, qualità dell’esperienza, modalità d’uso, percezione rigenerativa, attenzione e fatica mentale. Il principio è conoscere prima di trasformare. L’interdisciplinarietà attraversa l’intero progetto: ricerca scientifica, architettura, paesaggio, botanica, arte contemporanea, strumenti digitali ed esperienze sul territorio e in ambiente naturale concorrono da prospettive differenti alla lettura dei luoghi. La stessa impostazione riguarda le generazioni. Orizzonte Biofilo coinvolge comunità universitaria, giovani, nuovi laureati, cittadini, professionisti, associazioni e la componente over 50 già attiva nei percorsi di The First Thursday. Il format The First Thursday è stato avviato grazie alla Bcc Valdostana: in questa cornice, giovedì 5 novembre – primo di 5 appuntamenti – il direttore generale della BCC Valdostana, Fabio Bolzoni, interverrà all’incontro con l’intervento “Un percorso condiviso con il territorio”. Zonta Club Aosta Valley è invece coinvolta sull’attenzione ai diritti, alle pari opportunità e all’empowerment femminile. L’Ordine degli Architetti porta il punto di vista delle professioni della progettazione nel confronto su architettura, qualità degli spazi e benessere, mentre il GAL Valle d’Aosta contribuisce alla riflessione sulle connessioni tra città, Ateneo e paesaggio. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. È possibile prenotare gratuitamente la partecipazione tramite Eventbrite.