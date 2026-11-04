4 Novembre 2026 - Aggiornamento alle 0:10

Abbonati
Scuola

DA GIOVEDÌ PROSSIMO, 5 NOVEMBRE

Orizzonte Biofilo: appuntamenti sulla relazione tra natura, qualità dei luoghi e benessere

Redazione Pubblicato il

2 minuti di lettura

AOSTA (fci) Giovedì prossimo, 5 novembre, all’Università della Valle d’Aosta prenderà il via Orizzonte Biofilo, il programma di ricerca-azione 2026–2027 promosso da The First Thursday, Green-Centro di ricerca dell’Università della Valle d’Aosta e Blu Associazione Culturale, con il patrocinio della Regione. Dalle 18 alle 20, al polo universitario di Aosta in via Monte Solarolo (Aula L1), si svolgerà una conferenza stampa-evento aperta al pubblico. Orizzonte Biofilo raccoglie il percorso sviluppato negli anni da Mutamenti Urbani, spin-off di The First Thursday dedicato alla ricerca, alla rigenerazione e alle trasformazioni territoriali, e lo porta in una nuova fase. L’obiettivo è unire ricerca scientifica, cultura, progettazione e partecipazione per interrogarsi su come la natura possa entrare nella qualità dei luoghi come principio essenziale. Il programma mette in relazione quattro componenti: l’Area Rigenerativa Ovest dell’Ateneo, come scenario di possibile trasformazione biofila; la ricerca scientifica sull’ambiente e sull’esperienza delle persone; il Percorso Natura, direttrice tra città, Ateneo e paesaggio; il Digital Twin, come strumento per esplorare e confrontare possibili scenari. L’Area Rigenerativa Ovest comprende l’anfiteatro semiaperto alla base del nuovo edificio universitario, in relazione con la piazza, i percorsi dell’Ateneo e il centro urbano. La componente scientifica sviluppata da Green osserverà condizioni ambientali, qualità dell’esperienza, modalità d’uso, percezione rigenerativa, attenzione e fatica mentale. Il principio è conoscere prima di trasformare. L’interdisciplinarietà attraversa l’intero progetto: ricerca scientifica, architettura, paesaggio, botanica, arte contemporanea, strumenti digitali ed esperienze sul territorio e in ambiente naturale concorrono da prospettive differenti alla lettura dei luoghi. La stessa impostazione riguarda le generazioni. Orizzonte Biofilo coinvolge comunità universitaria, giovani, nuovi laureati, cittadini, professionisti, associazioni e la componente over 50 già attiva nei percorsi di The First Thursday. Il format The First Thursday è stato avviato grazie alla Bcc Valdostana: in questa cornice, giovedì 5 novembre – primo di 5 appuntamenti – il direttore generale della BCC Valdostana, Fabio Bolzoni, interverrà all’incontro con l’intervento “Un percorso condiviso con il territorio”. Zonta Club Aosta Valley è invece coinvolta sull’attenzione ai diritti, alle pari opportunità e all’empowerment femminile. L’Ordine degli Architetti porta il punto di vista delle professioni della progettazione nel confronto su architettura, qualità degli spazi e benessere, mentre il GAL Valle d’Aosta contribuisce alla riflessione sulle connessioni tra città, Ateneo e paesaggio. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. È possibile prenotare gratuitamente la partecipazione tramite Eventbrite.

Leggi anche

Scuola

Nuova maturità, via libera al disegno di legge

AOSTA (fci) La quinta commissione Servizi sociali del Consiglio Valle mercoledì scorso, 14 ottobre, ha espresso parere favorevole – astenuti i i gruppi FdI e Lega VdA – sul disegno…