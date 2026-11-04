A Breuil Cervinia l’apertura della Coppa del Mondo di snowboard cross

VALTOURNENCHE (btb) La Fédération Internationale de Ski ha assegnato a Breuil-Cervinia il compito prestigioso di inaugurare la nuova stagione della Coppa del Mondo di snowboard cross. La notizia è stata diffusa giovedì scorso, 29 ottobre, dopo l’approvazione del calendario definitivo, a seguito della definizione di alcuni dettagli emersi negli incontri tra i responsabili della FIS e il comitato organizzatore per definire le tappe di avvicinamento all’evento, previsto dopo il ponte dell’Immacolata. Si gareggerà infatti sulla pista 26 in 2 competizioni individuali, sia per il femminile che per il maschile, sabato 12 e domenica 13 dicembre. Le squadre arriveranno in Valle d’Aosta già all’inizio della settimana di gara, per conoscere il disegno della pista, effettuare gli allenamenti ufficiali e, successivamente, le run di qualificazione previste nella giornata di venerdì 11. Breuil-Cervinia solo in altre 2 occasioni aveva ospitato 2 gare individuali. La prima nel 2018 e la seconda nel 2022, invece nel 2023 e nel 2025 era stato proposto il format a squadre. Complessivamente è la nona volta che il circuito iridato approda sul pendio che sorge nella zona di Plan Maison. La stagione agonistica 2026/2027 dello snowboard cross, che culminerà con i Campionati Mondiali di Montafon in Austria di metà marzo, prevede 4 tappe della Coppa del Mondo che dopo la Valle d’Aosta proseguirà in Cina, Turchia e Canada.