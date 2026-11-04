Il Parco Alpi Apuane domina il Trofeo Sette Torri di Aosta

AOSTA (fc2) Il 39esimo Trofeo Sette Torri di staffetta domenica scorsa, 25 ottobre, all’Arco di Augusto ad Aosta è andato all’Atletica Sandro Calvesi grazie ai punti delle tante categorie giovanili ma a trionfare e a dominare sono stati nella 3 x 4 km principale i valdostani del Parco Alpi Apuane Lucca e le valsusine del Susa Adriano Aschieris. Inoltre a livello individuale i più veloci sono stati 2 atleti di Gressan, Leon Martinet dell’Alpi Apuane e Valeria Poli del Pont-Saint-Martin, ora residente a Valtournenche.

La manifestazione non ha più la grande attrattività di un tempo ed è in continuo calo di protagonisti, gran parte delle categorie giovanili: infatti si è passati dai 486 del 2023, ai 399 dello scorso anno fino ai 363 di quest’anno di cui solo 159 (53 squadre) nella gara principale. Anche i vincitori valdostani non hanno lesinato critiche agli organizzatori sottolineando che l’obbligo di essere una staffetta della stessa società danneggia il livello tecnico dei partecipanti e sarebbe meglio di tornare alle staffette libere e miste che hanno fatto grande questa classica d’autunno.

Il Parco Alpi Apuane di coach Moreno Gradizzi ha vinto alla grande e si è ripetuto dopo il 2025 con lo stesso trio in 35’37”, composto da Leon Martinet, Jean Pierre Vallet e Loic Proment con un vantaggio di 1’25” sul Pont Donnas di Nicolò Giovanetto, Mikael Moingiovetto e Diego Yon, terza a 1’49” la Calvesi di Alessandro Saravalle, Jacques Chanoine e Didier Chanoine, quarta a 2’11” ancora la Calvesi con Christophe Vierin, Christian Pivot e Semmi Mortara e quinta a 2’14” l’Atletica Susa con Paolo Granzino, Pietro Strazzacapa e Stefano Vota.

I vincitori sono sempre stati in testa, il Pont Donnas ha chiuso sesto con Giovanetto e quarto con Mongiovetto per poi salire al secondo posto con Yon, la Calvesi ha recuperato dal quinto posto di Saravalle al secondo di Jacques Chanoine e al terzo di Didier Chanoine. Tra i singoli Martinet ha concluso in 11’34” (29 secondi su Marco Magistro), Vallet in 12’05” (1’19” su Jacques Chanoine) e poi Proment in 11’56”.

Tra le donne 23esime assolute hanno vinto per l’Atletica Susa Miriana Ramat, Anita Pelissero e Irene Aschieris (compagna dell’hombre vertical Henri Aymonod) in 44’15” con 38 secondi su Catherine Bertone, Charlotte Bonin ed Evi Garbolino quest’ultima in 14’26” capace di rosicchiare nell’ultima frazione 37 secondi alle piemontesi. Al terzo posto a 1’19” la Sant’Orso di Stefania Canale, Cristina Busa e Rodica Sorici (19 secondi dalla Garbolino come frazione), poi 2 squadre della Calvesi con settimo il Pont-Saint-Martin di Valeria Poli (14’14” in prima frazione quando era in testa).

Nella 3 x 500 metri prime la Calvesi di Armin Blanc, Nathan Martinet e Jacopo China Bino in 4’01” (al fotofinish sul Pont Donnas di Andrea Micheletto, Emilien Ronc e Giacomo Suquet) e il Pont Donnas di Anna Chiara Rolfini, Emilie Cretaz e Carlotta Giovanetto in 4’46”, seguito a 18 secondi dalla Calvesi di Lucrezia Meloni, Magali Cuneaz e Mia Zabaite.

Tra i Cadetti affermazioni della Calvesi con Ares Solvyov, Alexis Chapellu e Andrea Fiocchini in 4’17” (per 5 secondi sul Pont-Saint-Martin di Lorenzo Vairos, Didier Chapellu e Ian Ruffino) e della Cogne di Ilaria Testolin, Arianna Desandré e Martina Sapia in 4’55” (a 7” la Sandro Calvesi con Mya Canalini, Eloise Chenal e Charlene Cuaz), nei Ragazzi dell’Ivrea di Riccardo Nasso, Pietro Casazza ed Emanuele Turino in 4’36” (con 8 secondi sul Pont Donnas di Manuel Atzei, Attilio Bosonin e Paolo Bosonin) e della Cogne di Rihanna Testolin, Giorgia Cuaz e Margherita Abelli in 4’59”, per 6 secondi davanti alla Calvesi di Sara Schiavoni, Afina Solovyova e Tabara Nala Diakhate.

Negli Esordienti 10 si è imposta in 5’16” la Calvesi con Bluebell Baldassarri, Amelie Dunoyer e Alice Jacquemin (secondo posto a 17 secondi per Iris Van Houten, Margot Domatti ed Emilie Fontan Tessaur del Pont Donnas) e in 5’17” con Bernard Jaccod, Nathaniel Traoré e Milò Guglielmetti, negli Esordienti 8 misti infine prima la Cogne di Filippo Zeppa, Xavier Cottino ed Hervé Joux in 5’40”, seguita a 7” dalla Calvesi di Mathieu Cuaz, Ersilia Rassat e Maxime Quey.