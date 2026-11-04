Il Tennis di Aosta sospende le attività per gli interventi di riqualificazione

AOSTA (zgn) Da oggi, sabato 31 ottobre, il complesso sportivo Arena Sport Aosta Tennis Beach Paddle di via Giuseppe Mazzini sospende temporaneamente le proprie attività. La misura si inserisce nel percorso di riqualificazione e ammodernamento dell’impianto, con l’obiettivo di migliorarne le strutture e renderlo più funzionale alle esigenze degli utenti e della comunità sportiva. Da tempo la società gestrice ha manifestato la volontà di investire sul complesso, presentando all’Amministrazione comunale diverse ipotesi progettuali nell’ambito di una proposta di partenariato pubblico-privato. L’obiettivo è individuare una soluzione che consenta di valorizzare la struttura e adeguarla alle esigenze della comunità sportiva e dei cittadini. La proposta è attualmente all’esame degli uffici comunali, che hanno richiesto alcune integrazioni documentali. Il completamento della documentazione da parte del proponente consentirà di proseguire con l’istruttoria e con le necessarie valutazioni tecnico-amministrative. «Siamo consapevoli del valore che il complesso del tennis rappresenta per Aosta e per tutti coloro che lo frequentano. – dichiara il sindaco Raffaele Rocco – La sospensione della gestione si colloca in una fase di passaggio, nella prospettiva di una riqualificazione dell’impianto. La proposta presentata rappresenta un’opportunità che intendiamo approfondire con attenzione, nel rispetto delle procedure e dell’interesse pubblico, con l’obiettivo di garantire alla struttura nuove prospettive di sviluppo e una maggiore funzionalità». Gianluca Battilani, per Tennis Courmayeur SSD, precisa: «La sospensione delle attività si inserisce nel percorso che abbiamo avviato per il rilancio del complesso oramai da 2 anni. Nel tempo abbiamo presentato diverse ipotesi progettuali perché crediamo nelle potenzialità dell’impianto. L’iter è oramai prossimo al perfezionamento e siamo fiduciosi che i tempi possano essere contenuti, così da permetterci una rapida ripresa delle attività. Si aprirà una nuova fase per il nostro circolo che porterà con sé interessanti novità. Un ringraziamento particolare va a tutti i nostri giocatori per la fiducia e l’affetto che ci hanno sempre dimostrato. Questo legame consolidato negli anni rappresenta per noi uno stimolo importante per continuare ad offrire un’esperienza sportiva sempre attuale e finalmente di qualità». I tempi della riapertura dipenderanno dagli sviluppi dell’iter amministrativo e dalle successive decisioni del gestore.