Pallavolo femminile, la Cogne Aosta ancora a caccia dei primi punti in B1

AOSTA (zgn) Esordio casalingo con sconfitta per la Cogne Aosta nella seconda stagione in Serie B1 femminile. Al PalaPeilaPressendo sabato scorso, 24 ottobre, il Club 76 Fenera Chieri si è imposto 3 a 0. Le aziendali si sono presentate prive dell’opposta Nicole Putignano per problemi di tesseramento e della schiacciatrice Lara Salvestrini che ha subito la frattura a una mano. Il primo set è stato equilibrato e giocato punto a punto: la Cogne Aosta è rimasta in scia grazie a Serena Blasi e alle incursioni di Anna Renzi, ma le ospiti hanno trovato lo spunto per chiudere 23-25. Nel secondo parziale Chieri allunga subito le distanze e approfitta del momento di difficoltà delle padrone di casa, che in attacco non riescono a trovare continuità. Nel finale emerge l’orgoglio delle ragazze allenate da Fabio Matteotti che provano a rientrare, ma il set si chiude 16 a 25. Nel terzo segmento di gioco la Cogne lotta su ogni scambio e mette in difficoltà le avversarie con attacchi precisi e una buona sintonia tra muro e difesa. Il Chieri è costretto a giocare con la massima concentrazione per stoppare le aziendali. Il parziale resta fluido fino alle battute finali, poi il cinismo delle ospiti nel momento cruciale cala il sipario sul 21 a 25.

Oggi, sabato 31 ottobre, alle 20.30, la Cogne Aosta in trasferta ad Alpignano rende visita al Cus Torino.

La classifica: Chieri, Alessandria e Pavia 6 punti, Capo d’Orso e L’Alba 5, Moncalieri, Alfieri Cagliari, Crema e Cus Torino 3, La Maddalena e Vero Monza 1, Bellusco, Cogne Aosta e Lecco 0.

Cogne Aosta Volley: Fini, Allasia, Salvestrini, Renzi, Bozzetti, Ollino, Giovinazzo, Vasquez-Giuliano, Cossali, Matteotti A., Lika, Blasi, Cavalieri. Coach: Fabio Matteotti.

Serie D femminile

Seconda sconfitta per la Cogne Aosta nel campionato di Serie D femminile. Sabato scorso, 24 ottobre, al PalaPeilaPressendo, nella prima gara interna della stagione, il GS Pino ha piegato le locali 3 a 1. Il primo set vede le ospiti allungare subito le distanze 4 a 10. Le valdostane faticano in ricezione e in copertura e il parziale si chiude 17 a 25. Nel secondo set le squadre procedono testa a testa fino al 10 pari, poi la Cogne Aosta trova il break e passa a condurre 12 a 10. Le locali mantengono il margine fino al 25 a 20, pareggiando il conto dei set. Nel terzo segmento di gioco le padrone di casa partono meglio e si portano sul 6 a 2. Ma il Pino reagisce ed effettuato il sorpasso sul 10 a 12 chiude 21 a 25. Quarto set in parità fino al 9 a 9, quindi le ospiti passano in vantaggio 9 a 13. La Cogne Aosta non riesce a ricucire e cede 19 a 25.

Oggi, sabato 31 ottobre, alle 21, la Cogne Aosta è in trasferta con 4Volley Tempocasa Rivalta.

La classifica: Tempocasa Rivalta, Villafranca e Piossasco 6 punti, Balamunt 5, Testona e Samone 4, San Giorgio Chieri, settimo e Pino 3 punti, Almese 2, Cogne Aosta, Lapolismile, Venaria e Volpiano 0.

Cogne Aosta Volley: Cavalieri, Hugonin, Bonetti, Bosonin, Mauro, Alberici, Croatto, Zaninetti, Giachino, Borre Pomat, Marcoz, Bollon, Porceillon (L1), Loka (L2). Coach: Carvallo.

Campionato valdostano

Under 17 femminile

Il campionato valdostano Under 17 femminile riprenderà lunedì prossimo, 2 novembre, alle 19.30, a Gignod, con il Volley Grand Combin Black che accoglierà la Cogne Aosta Verde. Mercoledì 4 novembre, alle 21, al PalaPeilaPressendo, sarà la volta del derby tra Cogne Aosta Verde e Cogne Aosta Blu.

La classifica: Cogne Aosta Blu, Volley Grand Combin Orange e Bigmat Csi 3 punti, Arcaden Pont Saint Martin, Csi Carrozzeria Tunnel, Scuola di Pallavolo Aosta, Cogne Aosta Verde e Volley Grand Combin Black 0.

Campionato valdostano

Under 15 femminile

Nel campionato valdostano Under 15 femminile la sera di venerdì scorso, 23 ottobre, l’Arcaden Pont Saint Martin ha superato in casa 3 a 0 (25/9, 25/21, 25/13) la Cogne Aosta Verde. Sabato 24 ottobre il Csi Carrozzeria Tunnel a Saint-Vincent ha vinto 3 a 0 (25/13, 25/15, 25/6) con la Cogne Aosta Verde. Due le partite di domenica 25: a Saint-Vincent il Csi Carrozzeria Tunnel ha alzato bandiera Bianca 0 a 3 (4/25, 6/25, 16/25) nel derby con il Bigmat Csi e al PalaPeilaPressendo la Cogne Aosta Rossa ha piegato al tie-break 3 a 2 (25/18, 25/17, 16/25, 16/25, 15/9) il Volley Grand Combin Orange.

Lunedì 26, a Gignod, il Volley Grand Combin Black ha vinto 3 a 0 (25/19, 28/26, 25/14) con la Cogne Aosta Blu, mercoledì 28, a Gignod, il Volley Grand Combin Black ha piegato 3 a 0 (25/9, 25/13, 25/15) l’Evançon Volley. Venerdì prossimo, 6 novembre, a Hône, l’Evançon Volley scenderà in campo con il Bigmat Csi.

La classifica: Volley Grand Combin Black 9 punti, Bigmat Csi, Cogne Aosta Rossa e Csi Carrozzeria Tunnel 6, Arcaden Pont Saint Martin 5, Volley Grand Combin Orange 4, Cogne Aosta Blu, Scuola di Pallavolo Aosta, Evançon e Cogne Aosta Verde 0.

Pont Saint Martin: Bettoni, Bonetti, Chikwe, Dezzutti, Lallinaj Manuela, Lallinaj Mikela, Lucchini, Micheletti Tassano, Nika, Porté M., Porté Z., Ronco, Ziviani. All.: Tillier.

Cogne Aosta Verde: Kola, Giuliano, Giudice, Ganio, Marchesano, Budroni, Congedo, Cangemi, Liporace, De Souza, Savoye, Damarco, Galloni, Sacchi. All.: Blanchet.

Csi Carrozzeria Tunnel: Augimeri, Zecca, Turano, Gallet, Mune, Treves, Chadel, Carlon, Juglair, Baldo, Peaquin I.. All.: Duclair.

Bigmat Csi: Di Bella, Lucà, Marchi, Mus, Peaquin N., Pellissier, Rollet, Tonin, Vallino, Vittaz. All.: Cavalieri. Cogne Aosta Rossa: Giachino, Bianco, Giallombardo, Ambrogio, Borney, Santini, Cugnach, Armand, Quendoz, Giordano, Centoz. All.: Matteotti.

Volley Grand Combin Orange: Portolese, Caputo, Radaele, Giardina, Braga, ratti, Giubrone, Muzi, Lucà, Musso, Spagnolli, Quintana. All.: Bramardi.

Volley Grand Combin Black: Bal, Tillier, Pileri, Costa, Zenti, Pieiller G., Minetti, Bianchini, Cannistrà, Fantone, Carlon, Proment. All.: Bajo.

Cogne Aosta Blu: Bredy, Grolli, Koceku, Comé, Pieiller A., Junod, Cargioli, Armand, Naiduwahandi, Principio, Cargioli, Scarfò, Zanetti. All.: Carvallo Bustos.

Evançon Volley: Cataldi, Chiaberto, Cretaz, Creux, Ferrari, Giovanna, Laurent, Nicoletta, Perrone, Perruchon. All.: Busatto.

Campionato valdostano

Under 14 femminile

Nel campionato valdostano Under 14 femminile mercoledì scorso, 28 ottobre, la Cogne Aosta Verde ha alzato bandiera bianca per 0 a 3 (8/25, 8/25, 7/25) nel derby con la Cogne Aosta Blu.

Oggi, sabato 31 ottobre, sono in calendario 2 partite: alle 17.30, a Fénis, il Fenusma riceve l’Arcaden Pont Saint Martin e alle 18, a Gignod, il Volley Grand Combin gioca conl VDA Generation Academy.

La classifica: Cogne Aosta Blu 6 punti, Arcaden Pont Saint Martin, Cogne Aosta Verde, Fenusma, Volley Grand Combin, Bigmat Csi e VDA Generation Academy 0.

Cogne Aosta Verde: Kola, Giuliano, Giudice, Balti, Ganio, Budroni, Congedo, Cangemi, M’Sallem, DeSouza, Savoye, Damarco, Galloni, Sacchi. All.: Blanchet.

Cogne Aosta Blu: Borney, Giachino, Comé, Ambrogio, Bianco, Giallombardo, Santini, Armand, Cugnac, Giordano, Quendoz, Cornaz, Cargioli, Centoz.

Serie D maschile

L’Olimpia Aosta resta ferma a zero punti. Dopo la sconfitta all’esordio interno con la corazzata del Plastik Altiora, nella seconda di campionato di Serie D sabato scorso, 24 ottobre, la squadra di Pierdomenico Pi- leri ha ceduto 3 a 1 sul campo dell’Alto Canavese Volley a Cuorgnè. Nella fase iniziale del primo set le 2 squadre lottano su ogni pallone, con gli aostani attenti in difesa. Dalla metà della frazione le sbavature in ricezione consentono ai canavesani un break non più recuperabile. Il parziale si chiude 25 a 17. Nel secondo partono bene i locali, poi l’Olimpia rimonta fino al 16 pari. Nel finale gli ospiti restano avanti e gestiscono il vantaggio fino al 21 a 25, ristabilendo la parità. Nel terzo parziale l’Olimpia Aosta tenta la fuga a 1 a 7, ma il Cuorgnè recupera lo svantaggio e dopo il 9 pari prende il controllo del gioco fino a regolare i conti 25 a 19. Nel quarto set i valdostani appaiono subito in difficoltà sino a inchinarsi 25 a 12 ai padroni di casa.

Oggi, sabato 31 ottobre, alle 20.30, al PalaPeilaPressendo l’Olimpia riceve il Novara.

La classifica: Vercelli, Domodossola, Novara e Altiora Verbania 6 punti, Pivielle Cirié e Parella 5, Gavi e Alto Canavese 3, San Rocco Novara e Santhià 1, Olimpia, Gattinara, DGT Biella e Reba Volley 0.

Olimpia Aosta Volley: Ag u z z i, Artosi, Cappelletti, Cavoretto, Ferrari, Griso, Magnano, Pogliotti, Thiebat, Truffa, Ruffier. Coach: Pileri.

Campionato piemontese

Under 19 maschile

Nel campionato piemontese Under 19 maschile martedì scorso, 27 ottobre, al PalaPeilaPressendo, l’Olimpia Aosta ha piegato 3 a 0 (25/19, 25/16, 25/16) il Montanaro.

Martedì prossimo, 3 novembre, a San Mauro Torinese i valdostani renderanno visita al Sant ’Anna Nextstar Rossa.

La classifica: Olimpia Aosta, Sant ’Anna Nextstar Rossa e Pivielle 6 punti, Artivolley, Montanaro e Riposa 0.

Olimpia Aosta: Cavoretto, Thiebat, Peaquin, Cappelletti, Ruffier, Fusero, Pogliotti, Ferrari, Truffa, Artosi, Griso. All.: Pileri.

Campionato piemontese

Under 17 maschile

Nel campionato piemontese Under 17 mercoledì scorso, 28 ottobre, il Montanaro è caduto in casa 0 a 3 (17/25, 8/25, 17/25) in casa con l’O limpia Aosta che martedì prossimo, 3 novembre, alle 20, al PalaPeilaPressendo ospiterà il BC Union Volley Borgofranco.

La classifica: Pivielle Turin Carta, Olimpia Aosta e Basso Canavese Volley 6 punti, Montanaro, BC Union Volley Borgofranco e Riposa 0.

Olimpia Aosta: Caffaro, Fragonas, Pogliotti, Durello, Matteotti, Ianni, Mozzato, Maino, Péaquin, Taraglio, Marchesano, Mercurio. All.: Ferrari.