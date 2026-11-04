Sport invernali: le premiazioni dell’Asiva sabato 7 a Gressan

AOSTA (btb) Sarà sabato prossimo, 7 novembre, con inizio alle 15, nel salone delle manifestazioni della Banca di credito cooperativo Valdostana a Gressan, la premiazione dei circuito regionali dell’Asiva della stagione agonistica 2025/2026. A salire sul palco per ricevere i riconoscimenti per i risultati ottenuti arriveranno più di 130 atleti, che hanno dato vita alle gare di tutte le discipline, specialità e categorie nei circuiti Chenevier e Irv di fondo, Unicredit di biathlon e sci alpino, Berthod sport di sci alpino, Gros Cidac di sci alpino e fondo, Cva di sci alpino e l’Arca consulenza Assicurativa di scialpinismo. Inoltre come ogni anno verrà assegnato il trofeo in memoria di Sergio Scala al migliore master dello sci alpino.