AOSTA (btb) E’ stata la squadra di Courmayeur nella serata di sabato scorso, 7 novembre, a conquistare a Verona il torneo abbinato a Fieracavalli dell’Italia Polo Challenge. La formazione guidata da Fabrizio Facello e composta da Therence Cusmano e Brieuc Rigaux ha avuto la meglio 14 a 8 sul team Fieracavalli nella finale al Pala Range Rover. Terzo classificato il Falconeri Team, seguito dalla squadra Harpa sponsorizzata dalla Cave des Onze communes di Aymavilles.

Tra giovedì e sabato si sono disputate 6 partite, che hanno interessato ed entusiasmato il pubblico di Fieracavalli, concludendo una stagione 2026 particolarmente intensa per l’Italia Polo Challenge. Ad inaugurare l’anno era stata la manifestazione di Courmayeur che tornerà a fine gennaio 2027, da mercoledì 27 a sabato 30, con il torneo di snow polo.

“La vittoria di Courmayeur – commenta il sindaco Roberto Rota – è un risultato che ci rende particolarmente orgogliosi, che conferma il valore di un progetto sportivo che contribuisce a promuovere la nostra località anche al di fuori dei confini alpini. Fieracavalli Verona rappresenta una vetrina internazionale di grande prestigio e un’occasione importante per valorizzare il polo e il legame sempre più forte tra questo sport e Courmayeur.”