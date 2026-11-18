AOSTA (btb) E’ stata una buona settimana per i valdostani che giocano ai massimi livelli, nella serie A italiana e nella Premier league inglese. Hans Nicolussi Caviglia è finalmente tornato vicino al campo, accomodandosi per ora in panchina e quindi giudicato dal nuovo tecnico del Parma Alberto Gilardino pronto per dare il suo contributo dopo i problemi di pubalgia che lo hanno costretto a fine agosto a un intervento chirurgico a Londra. Il rientro, previsto tra dicembre e gennaio, è quindi stato anticipato, considerate le condizioni di forma del giocatore originario di Valsavarenche che potrebbe calcare il terreno dopo la sosta nel delicato match che vedrà sabato 21 novembre il Parma ospitare la Roma.

Non ancora in panchina ma quanto meno presente agli allenamenti del Nottingham Forest è da alcuni giorni Nicolò Savona (foto) , pure lui reduce da un intervento chirurgico a marzo al ginocchio. Dopo la bella vittoria dei reds 4 a 1 sul Manchester City, anche per il terzino di Gressan arriva perfetta la sosta della Premier fino al 21 novembre quando il Nottingham andrà a giocare nella tana del Bournemouth. Per l’allenatore Oliver Glasner ai microfoni della BBC il rientro di Savona è stato un gran momento per lui e per la squadra, dopo 7 mesi. Per Nicolò Savona si prospetta un graduale inserimento nelle partite ufficiali.