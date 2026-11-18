AOSTA (btb) Seconda prova domenica scorsa, 8 novembre, allo Snooker di Aosta del Campionato Valdostano di biliardo con la gara della specialità pool palla 8. Nella categoria C Mihai Mereuta, piazza d’onore nella sfida inaugurale del 18 ottobre, questa volta ha vinto, avendo la meglio sul sorprendente under 16 Gabriele Figliuzzi, con terzi Nicolò Busetti e Alex Gomez, che si era aggiudicato la prima tappa. In B ritorno alle gare e al successo per Simon Gagliardi, che in finale ha sconfitto l’under 19 Mattia Busetti, primo nella competizione di ottobre. Nella categoria principale, la A, ha brillato Mauro Faggion, con secondo Antonio Bosco e terzi Giuseppe Gagliardi (vincitore della gara inaugurale proprio nei confronti di Faggion) ed Antonio Guerrisi.

In questo fine settimana si disputa a Bolzano la prima prova dell’IPT Italian Pool Tour riservato a 85 giocatori di serie A, impegnati sabato 14 e domenica 15 novembre nella sala biliardo 15 Palle. Tra i partecipanti giocano 7 nostri portacolori: Giuseppe Gagliardi, Lorenzo Faggion, Mauro Faggion, Antonio Guerrisi, Stefano Iacoangeli, Luca Perazzone e Seungill Fantasia.