AOSTA (btb) Con 3 giocatori dell’Aosta Bugs in campo e il tecnico aostano Maurizio Balla a guidarli dalla panchina l’Italia Youth del baseball5 sta facendo molto bene ai Campionati Europei Under18 di Policoro nel materano iniziati martedì scorso, 10 novembre, e in procinto di concludersi oggi, sabato 14.

La Nazionale ieri, venerdì, nella terza giornata di partite all’Europeo Youth ha sfiorato sfiora l’impresa contro la Francia, una delle grandi favorite della vigilia, arrendendosi dopo un combattuto terzo set. Con questo risultato la squadra allenata dal manager Maurizio Balla ha chiuso al secondo posto la prima fase ed ha iniziato il round finale, che nel pomeriggio ha opposto gli azzurri prima alla Lituania e poi alla Romania.

Contro i lituani è arrivata una sconfitta in 2 sets, poi nel match decisivo con i romeni è stato spettacolo sino all’ultimo, con 12 a 11 per l’Italia nel primo set, 4 a 5 per la Romania nel secondo e infine sfortunato 5 a 6 nel terzo. Oggi, sabato 14, alle 9 la sfida con la Turchia che può la gara per il bronzo oppure per il quinto posto.

Ieri, venerdì, nell’ultima partita di qualificazione l’Italia di Maurizio Balla e degli aostani Pierfrancesco Bernardi, Gabriel Quintana e Martina Ganili ha giocato molto bene contro la Francia, cedendo solo al terzo set 5 a 6. In precedenza nel girone A mercoledì 11 gli azzurri avevano affrontato la pericolosa Spagna e poi la Bulgaria, vincendo al terzo set entrambe le sfide con gli spagnoli 9 a 7 nel set decisivo, invece netto 6 a 0 alla Bulgaria nel terzo. Giovedì 12 avevano battuto la Croazia 2 a 0 e superato nettamente il Belgio 2 a 0.