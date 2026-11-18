AOSTA (btb) La corsa di orientamento è tornata domenica scorsa, 8 novembre, nei boschi delle “morene baltee” di San Martino Canavese e Vialfrè, già sede di competizioni nazionali fino al 2010. Ora grazie all’interess e dei rispettivi Comuni, la società Orientamondo di Ivrea ha iniziato un progetto di valorizzazione orientistica dell’area e la competizione di 6 giorni fa ha confermato la bontà dell’iniziativa raccogliendo giudizi positivi dalle 14 società presenti, provenienti da Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta.

Da un punto di vista agonistico la vittoria nella categoria Elite sui 5,5 km è andata al canadese Christian Michelsen in 39’46” davanti all’atleta della Nazionale italiana Edoardo Pellegrino Tecco di Boves (41’49”) e ad Andrea Bruno di Cuneo (49’00”). Nell’E lite femminile prima Guendalina Ciarlitto di Cuneo (44’29”) rispetto a Martina Lagotto di Miraflores Nichelino (46’27”) e terza Francesca Solaro di Cuneo (58’50”) su un percorso di 4.000 metri e 130 di dislivello, lo stesso affrontato da Filippo Vesan piazzatosi tra i migliori della sua categoria in 53’35”. Per i giovani Laura Ferrere ed Alberto Vesan la gara era sui 3.400 metri ed entrambi sono entrati nei primi 10, con un tempo sotto l’ora.

La stagione dell’orienteering volge al termine con il mese di novembre, ma proprio in questi giorni l’assemblea nazionale delle società ha deliberato la nuova denominazione federale in FISOS, Federazione Italiana Sport Orientamento Skyrunning e Outdoor sport.