A Genova bene Corinne Desandré

AOSTA (btb) Nuovo fine settimana di gare per gli atleti dell’Aosta Nuoto oggi e domani, sabato 7 e domenica 8 novembre, a Torino con la seconda tappa della “Coppa Los Angeles” che segue di pochi giorni la bella esperienza genovese del “Trofeo Internazionale Nico Sapio”, che ha riunito in un’atmosfera unica il gotha del nuoto italiano al Polo Natatorio di Sciorba. In quella che era la 52esima edizione della manifestazione è stato registrato il record di partecipazione con oltre 1.600 atleti e più di 3.600 presenze-gara.

I portacolori dell’Aosta, guidati con passione dal coach Mattia Castiglioni, hanno affrontato questo prestigioso banco di prova confrontandosi senza timori con i migliori specialisti d’Italia, dimostrando sia maturità che un notevole spessore agonistico. Nell’occasione hanno gareggiato Thomas Arghittu, Davide Carere, Vincenzo Caruso, Francesca Chira, Corinne Desandré, Chloé Dherin, Annamaria Fazari, Gerardo Fazari, Chloé Gerbaz, Marta Giannelli, Valeria Gutu, Azzurra Lisciotto, Maya Melotto Sureda, Elia Nachtmann, Ismaele Procopio e Solidea Roggero.

Prestazioni di vertice per Junior e Ragazzi

Nella categoria Junior, straordinaria protagonista è stata Corinne Desandré, autrice di prestazioni di altissimo profilo che confermano la sua piena sintonia con i ritmi delle migliori nuotatrici: nei 50 stile libero chiusi in 26″28 si è fermata a 1 solo centesimo dal tempo limite per i Campionati Italiani Giovanili previsto dalla tabella della scorsa stagione, invece nei 50 farfalla in 28″10 puntava alla qualificazione ai tricolori Assoluti, ma non è riuscita a migliorarsi, chiudendo comunque su ottimi livelli, quindi nei 100 farfalla è arrivato l’ottimo tempo di 1’03″09.

Tra i Ragazzi i giovani dell’Aosta Nuoto hanno conquistato le ambite finali pomeridiane. In particolare Chloé Gerbaz è salita alla ribalta concludendo come quinta i 100 stile libero, ritoccando al rialzo le proprie performance con l’ottimo tempo di 1’02″95, quindi Gerardo Fazari ha brillato nei 100 dorso, settimo nella finale in 1’09″23, e Valeria Gutu ha sfiorato l’accesso alla finalissima nei 100 rana, con la nona posizione finale in 1’18″36.