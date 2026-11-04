AOSTA (fc2) Grande impresa del valdostano Didier Bieller che giovedì scorso, 29 ottobre, a Nuova Delhi in India ha conquistato la medaglia di bronzo nei Master 80 kg nei 47esimi Campionati del Mondo di braccio di ferro che si concluderanno sabato 7 novembre, con 1.700 partecipanti di 60 nazioni al Leela Ambience Convention Hotel. Nella specialità mano destra l’oro di categoria nei World Armwrestling Championships lo ha conquistato il russo di San Pietroburgo Pavel Shichko, con argento allo spagnolo Francisco Rodriguez (bronzo con la sinistra) e terzo lo specialista di Nus, allevatore a Saint-Vincent, anche runner di buon livello, degno erede del suo coach Loris Paganin, con un risultato eccezionale.
Per Didier Bieller brillante bronzo ai Mondiali di braccio di ferro in India
Redazione · Pubblicato il
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