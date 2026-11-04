Sophie Mathiou la miglior valdostana, primo tratto memorabile per Tatum Bieler

AOSTA (fc2) Sabato scorso sul Rettenbach a Soelden in Austria nel gigante inaugurale della nuova stagione di Coppa del Mondo, vinto per la prima volta dalla statunitense Paula Moltzan, salita nella seconda manche dalla quinta posizione, le 3 carabiniere valdostane in gara, partite tutte nel terzo e quarto gruppo dal 37 in su, non sono riuscite a qualificarsi per la seconda manche.

La migliore è stata Sophie Mathiou 41 esima in 1’10”18 a 2”91 da Mikaela Shiffrin in testa a metà gara ed a soli 37 centesimi dalla qualificazione, davanti a Laura Pirovano 42esima e Marta Bassino 44esima, al rientro dopo l’infortunio. Brava è stata Tatum Bieler al debutto, 45esima a 22 centesimi dalla cugina: la figlia di Mauro Bieler e Sonia Vierin al primo intermedio era quinta a 16 centesimi dall’austriaca Scheib, poi uscita, e avanti di 29 alla Shiffrin e di 35 alla Mathiou dopo 11 secondi di gara. Meno bene Giorgia Collomb 58esima in 1’11”62 a 1”44 dalla Mathiou.

Sophie Mathiou si è detta felicissima di aver gareggiato con al fianco Tatum, crede di avere perso qualcosa nella fase iniziale ed ora vuole lavorare sodo e preparare la trasferta negli Stati Uniti di sabato 28 novembre a Killington. A sua volta Tatum Bieler è apparsa gasatissima dal positivo esordio, rammaricata per avere pasticciato sotto il muro, ma l’arrivo per lei è stato bellissimo con la famiglia e gli amici presenti e un tifo incredibile, mai visto in carriera dalla gressonara. Ora punta alla Coppa Europa e si allenerà in Val Senales per Levi in Finlandia, slalom prima di Coppa del Mondo sabato 14 e domenica 15 e poi di Coppa Europa nel fine settimana seguente. Infine Giorgia Collomb è apparsa soddisfatta della risposta a livello fisico dopo l’operazione alla schiena.