Oggi, sabato, gare a Villeneuve e Fénis

AOSTA (fc2) Si chiude oggi, sabato 31, la stagione in Valle d’Aosta per i running. Villeneuve ospita alle 10 il sesto “Vertical Tube” a cronometro su 1.900 metri di arrampicata e 650 di dislivello. La gara è valida per il Campionato Italiano skyrunning della Fisky Youth A e Youth B e per la Coppa Italia giovani Fisky. Concorrono al tricolore solo i tesserati Fisky. In passato hanno vinto Nadir Maguet, Jacques Chanoine e nelle ultime 3 edizioni Henri Aymonod, l’hombre vertical che però è assente, impegnato in Svezia. Tra le donne successi di Alexa Borettaz, Ilaria Veronese 2 volte nel 2022 e 2024, Stephanie Bethaz e Benedetta Broggi. Sempre oggi, sabato, ma alle 18.30 intorno al castello di Fénis è in programma il simpatico “Hallowen Run”, breve gara a coppie in maschera ed individuale per bambini non competitiva con festa finale organizzata dalla Pro Loco di Fé n i s.

Roberta Jacquin terza in Puglia

Roberta Jacquin di Pontboset è stata grande protagonista nello scorso fine settimana del “Puglia Terra delle Gravine” a Castellaneta Marina nel tarantino. La Jacquin sui 50 km tra 543 concorrenti si è piazzata 20esima assoluta, terza donna e prima di categoria in 4h25’35” staccata di 48’08” dalla francese Anais Guillot e 8’12” dall’azzurra Elisa Desco. Nella 140 km terzo posto nonostante un errore di percorso di 10 chilometri, dopo 17 ore di gara per la cuneese spesso a Quart Luisa Dematteis nella gara partita da Matera e vinta dalla gemella Enrica Dematteis davanti ad una norvegese. Alle 5 gare, conclusesi domenica 25, hanno preso parte complessivamente 2.000 atleti di 64 nazioni.